Мінцифри працює над сервісами для військових, ШІ, цифровізацією держпослуг та удосконаленням оповіщення – міністерка

Міністерство цифрової трансформації України сформувало нові стратегічні пріоритети роботи, серед яких подальший розвиток екосистеми Brave1, цифровізація шляху людини від військовозобов’язаного до ветерана, а також створення нових цифрових продуктів у військовій екосистемі, повідомила міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук в інтерв’ю DOU.

"Ми з командою переосмислили стратегічні цілі і вклали їх у програму уряду. Вона зараз координується і узгоджується між різними міністерствами", – наголосила Ферчук.

За її словами, щодо створення нових цифрових продуктів у військовій екосистемі, мова, зокрема, йде про систему психологічного тестування та психологічної підтримки військовослужбовців.

Ще один напрям – система для навчальних центрів, яка дасть змогу інструкторам і викладачам вести навчальні програми, оцінювати результати, формувати характеристики після завершення навчання та рекомендувати людину на відповідний напрям.

Мінцифри також працює над автоматизацією рекрутингу.

"Після червня 2026 року ми побачили, що зацікавленість цивільних вакансіями в армії зростає", – додала Ферчук.

Щодо цифрової інфраструктури, серед ключових завдань міністерства – забезпечення стабільності мобільного зв’язку та інтернету, резервування державних сервісів, а також розвиток нових технологій, куди входить 5G та зв’язок у стандарті Direct to Cell.

"Тобто завдання – втримати інфраструктуру за відсутності ресурсів і, водночас, будувати нову", – наголосили міністерка.

Що стосується цифровізації державних послуг, Ферчук зазначила, що наразі оцифровано і трансформовано менш ніж 50% послуг. До кінця 2026 року відомство планує запустити "е-Чергу" для водіїв легкових автомобілів та послугу електронного європротоколу.

Вона також повідомила, що Мінцифри планує змінити сам принцип надання послуг у "Дії": замість очікування, поки людина самостійно звернеться за сервісом, держава має проактивно пропонувати відповідну послугу, маючи певну інформацію про користувача.

"Наприклад, що вона навчається або має певний статус. Подивимося, як такий підхід сприйме суспільство і наскільки швидко він приживеться ", – пояснила Ферчук.

Серед іншого, Мінцифри вже восени хоче ухвалити законодавчу рамку, яка спростить роботу з венчурними інвестиціями.

"Ми розуміємо, що у країні накопичується фінансовий ресурс, і хочемо зробити його доступнішим для розвитку стартапів – як військових, так і, насамперед, цивільних", – пояснила Ферчук.

Згідно її слів, Мінцифри розвиває стратегію WINWIN, яка поєднує науку, виробництво, стартапи та замовників для створення нових технологічних екосистем, куди входить medtech, biotech, edtech і роботизовані системи.

У відомстві розраховують, що у 2027 році будуть перші продукти й закупівлі від комерційних і державних замовників.

Щодо бронювання в ІТ-спільноті, міністерка зазначила, що діє домовленість – IT-компанії мають чітко дотримуватися вимог законодавства та не допускати зловживань.

"Моє завдання – зберегти умови, в яких IT-спільнота може розвиватися. Завдання спільноти – працювати відповідно до правил, щоб не виникало кейсів, через які доводиться виправдовуватися всій індустрії", – наголосила Ферчук.

Окремо Мінцифри планує удосконалити систему оповіщення про повітряні тривоги, щоб зробити її більш інформативною та допомогти людям краще розуміти причину оголошення тривоги. Водночас у міністерстві зазначили, що цей напрям лише нещодавно з’явився у роботі відомства.

Ферчук також повідомила, що до кінця року міністерство очікує отримання першої тестової моделі національної LLM.

Верховна Рада обрала новий склад Кабінету міністрів на чолі із Сергієм Корецьким 16 липня. Тоді ж Рада призначила заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксану Ферчук міністром цифрової трансформації України.