"Нова пошта" переходить на децентралізовану модель сортування та впровадження резервної системи обробки відправлень

Лідер експрес-доставки в Україні "Нова пошта" повідомила про перехід на децентралізовану модель сортування, впроваджуючи резервні системи обробки відправлень для того, аби захистити відправлення клієнтів та підтримати стабільну доставку.

"Нова пошта" адаптує логістику до роботи в умовах військових викликів, щоб краще захистити відправлення клієнтів і підтримувати стабільну доставку", – написала "Нова пошта " у телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з даними компанії, мережа "Нової пошти" станом на сьогодні налічує понад 56 тис. точок сервісу.

"Наша мета незмінна – доставляти швидко за будь-яких умов", – наголосили у компанії.

Водночас, з міркувань безпеки співробітників, клієнтів та логістичних процесів, "Нова пошта" не коментуватиме деталі реорганізації, специфіку резервних маршрутів чи розташування об’єктів.

Напередодні компанія у соціальній мережі Threads повідомляла про можливі додаткові затримки у доставці посилок у зв’язку із руйнуванням центральних сортувальних центрів та переналаштуванням логістичних процесів.

Зазначається, що у компанії задіяли резервні шляхи та додаткові сортувальні центри. Відтак відправлення можуть проходити через проміжні локації, які раніше не використовувалися для стандартних маршрутів.

Як повідомлялось, в ніч на 5 серпня російські війська завдали удару по українській торговельній та логістичній інфраструктурі. Внаслідок атаки було знищено сортувальний центр "Нової пошти" у Києві, найбільший розподільчий центр Rozetka у Броварах, пошкоджено логістичний центр NOVUS, також зруйновано двох розподільчих центри Fozzy Group.