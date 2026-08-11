Систему Hornet Vision від "Диких Шершнів" оновлено, що дасть змогу вдвічі збільшити кількість дронів у бойовій роботі

Українська MilTech-компанія "Дикі Шершні" (Wild Hornets) оновила власну цифрову систему передачі відео Hornet Vision: відтепер вона підтримуватиме 25 незалежних каналів зв’язку, що, свою чергою, дасть можливість більше ніж удвічі збільшити кількість дронів у бойовій роботі, повідомила пресслужба компанії.

"Українська MilTech-компанія "Дикі Шершні" (Wild Hornets) випустила масштабне оновлення своєї цифрової системи передачі відео Hornet Vision, яка дозволяє ефективно керувати бойовими дронами. Відтепер вона підтримуватиме 25 незалежних каналів зв’язку замість дев’яти", – йдеться у повідомленні компанії, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Наголошено, що це власна розробка інженерів компанії, яка суттєво підвищить ефективність роботи безпілотників на полі бою. У повідомленні роз’яснено, що завдяки розширенню мережі каналів в межах одного стандартного радарного поля одночасно зможуть працювати до 25 екіпажів з Hornet Vision, не створюючи критичних радіозавад один одному. Для порівняння: поширені аналогові системи передачі відеосигналу здатні забезпечувати ефективну роботу лише до 10 екіпажів.

У підсумку це дасть українським військовим можливість збільшити кількість дронів, які одночасно виконують бойові задачі в одному секторі, а отже, перехоплювати більше ворожих цілей на найбільш напружених ділянках; зменшити кількість втрачених власних бортів в умовах інтенсивної роботи.

Наголошується, що розширення можливостей Hornet Vision не потребуватиме додаткових витрат чи заміни основного обладнання: всі наземні станції управління Hornet Vision можна оновити для роботи у 25-канальному режимі; на нові партії дронів від "Диких Шершнів" вже встановлюють бортові модулі VTX Unit, які підтримують цю технологію.

Відтак розширення можливостей Hornet Vision не позначиться на вартості обладнання та дронів для українських захисників, проте значно покращить умови їх роботи, а отже, і ефективність знищення ворожих цілей.

Hornet Vision – високотехнологічна цифрова система передачі відео, розроблена інженерами компанії "Дикі Шершні". Вона забезпечує високу якість зображення, низьку затримку сигналу та надійний зв’язок на великих відстанях. Система стійка до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та дозволяє одночасно приймати сигнал з різних наземних станцій.

Частиною екосистеми Hornet Vision є технологія Hornet Vision Ctrl – перша система віддаленого керування безпілотниками, яка пройшла кодифікацію за стандартами НАТО та допущена до експлуатації у Силах оборони України. Вона дає змогу кваліфікованим пілотам перебувати на безпечній відстані від лінії фронту і дистанційно керувати дронами-перехоплювачами, підключаючись до наземних станцій у тих зонах, де виявлено ворожі цілі. У тому числі Hornet Vision Ctrl допомагає українським пілотам збивати реактивні "шахеди".

Крім того, ця технологія відкриває можливість дистанційно керувати дронами, які стартують з платформ наземного, морського та повітряного базування.

"Дикі Шершні" (Wild Hornets) – українська MilTech-компанія, яка займається розробкою і виробництвом безпілотних систем. "Дикі Шершні" стояли біля витоків застосування FPV-дронів у бойових цілях і розробили найефективніший швидкісний дрон-перехоплювач Sting для знищення ворожих безпілотників-камікадзе типу "шахед". Його поява фактично сформувала нішу дронів-перехоплювачів в Україні.

Компанія поєднує лідерство у цій категорії з екосистемою бойових дронів та інноваційними технологіями зв’язку, які дозволять пілотам керувати дронами дистанційно.

Зараз вироблені "Дикими Шершнями" дрони використовують понад 100 підрозділів Сил оборони: ЗСУ, Нацгвардії, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони, Повітряних сил та Держприкордонслужби.