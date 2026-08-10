"Нова пошта" попереджає про можливі затримки у доставці посилок через руйнування сортувальних центрів

Лідер експрес-доставки в Україні "Нова пошта" повідомляє про можливі додаткові затримки в доставці посилок у зв'язку з руйнування центральних сортувальних центрів та переналаштування логістичних процесів.

"Через руйнування центральних сортувальних центрів та переналаштування логістичних процесів можливі додаткові затримки в доставці. Перепрошуємо за можливі незручності та дякуємо за розуміння", – відповіла "Нова пошта" у соціальній мережі Threads на запитання користувача щодо посилки, яка перебуває в дорозі.

У компанії пояснили, що через форс-мажорні обставини частину логістичних маршрутів довелося тимчасово змінити.

Зазначається, що у компанії задіяли резервні шляхи та додаткові сортувальні центри. Відтак відправлення можуть проходити через проміжні локації, які раніше не використовувалися для стандартних маршрутів.

"Це вимушене й тимчасове рішення, мета якого – попри все доставити посилки якнайшвидше та неушкодженими. Щиро перепрошуємо за затримку. Просимо очікувати на оновлення в трекеру та сповіщення про прибуття", – наголосили у компанії.

Як повідомлялось, в ніч на 5 серпня російські війська завдали удару по українській торговельній та логістичній інфраструктурі. Внаслідок атаки було знищено сортувальний центр "Нової пошти" у Києві, найбільший розподільчий центр Rozetka у Броварах, пошкоджено логістичний центр NOVUS, також зруйновано двох розподільчих центри Fozzy Group.