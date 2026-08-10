"Укрпошта" та "Цитрус" запускають пілот із продажу електроніки через мережу поштового оператора

"Укрпошта" та мережа магазинів електроніки "Цитрус" запускають пілотний проєкт із продажу товарів за каталогом через мережу національного поштового оператора, який передусім орієнтований на сільські громади, де немає магазинів електроніки, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Телеграм-каналі.

"Для великого ритейлу розвиток у невеликих громадах завжди був економічним викликом: відкривати повноцінний магазин там, де попит обмежений, часто нерентабельно. У прифронтових населених пунктах це нерідко ще й питання безпеки", – пояснив поштовий оператор у релізі на сайті.

За словами СЕО компанії, до каталогу увійшло близько 140 найменувань товарів середнього та малого розміру, зокрема смартфони, навушники, дрібна побутова техніка, аксесуари та інші товари.

Передбачається, що замовлення доставлятимуться протягом 2-5 робочих днів після підтвердження постачальником, а вартість доставки є фіксованою – 50 грн за одне відправлення.

В "Укрпошті" уточнили, що замовлення оформлюється за окремим каталогом "Цитруса", який доступний у друкованому вигляді у відділеннях або в електронній версії у працівника поштового оператора.

Після надходження товару до відділення клієнт отримає SMS-повідомлення чи сповіщення у застосунку "Укрпошта 2.0" з подальшою можливістю оплатити покупку під час отримання після її перевірки, йдеться у релізі.

У компанії наголосили, що продавцем товарів залишається "Цитрус", який відповідатиме за асортимент, гарантійне та сервісне обслуговування.

"Ми давно вийшли за рамки класичної пошти і будуємо повноцінну омніканальну екосистему, де логістика, соціальні та фінансові послуги працюють як єдине ціле", – зауважив національний поштовий оператор.

Як повідомлялось, "Укрпошта" за другий квартал 2026 року отримала чистий прибуток у розмірі 296,7 млн грн проти чистого збитку 108 млн грн в аналогічному періоді 2025 року.

Згідно зі звітом, "Укрпошта" має 7,2 тис. об’єктів з обслуговування користувачів, з них 2 тис. пересувних відділень поштового зв’язку, що обслуговують 21,3 тис. населених пунктів.