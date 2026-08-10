Українські оборонні компанії тренуватимуть власний ШІ на платформі Avengers Labs

Міністерство оборони України повідомляє про відкриття доступу українським оборонним компаніям до платформи для тренування ШІ-моделей для безпілотних систем на основі реальних даних з поля бою Avengers Labs, яку розробив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій, котрий раніше створив бойову систему Delta.

"В основі Avengers Labs – анотований датасет із 5 мільйонів кадрів, зібраних на полі бою. Більшість цих матеріалів надходить безпосередньо з бойової системи Delta та постійно доповнюється новими даними, що мають практичну цінність у бойових умовах. Вони охоплюють широкий спектр цілей: танки; артилерію; системи ППО; піхоту; повітряні об’єкти, зокрема Shahed і розвідувальні безпілотники", – повідомляється на сайті відомства у понеділок.

Зазначається, що доступ до Avengers Labs прискорює розвиток технологій на базі штучного інтелекту, оскільки датасет аналогічного обсягу і якості неможливо зібрати приватним компаніям.

На датасеті Avengers Labs навчено систему автоматичного виявлення цілей, яка вже підтвердила свою ефективність у Delta та щомісяця аналізує понад 100 тис. відеострімів з безпілотників.

"Під час обробки відео штучний інтелект виявляє 70% усіх ворожих цілей в режимі реального часу та допомагає знаходити їх як вдень, так і вночі", – зазначили в Міноборони.

Повідомляється, що перші оборонні компанії вже підписали ліцензійні договори з Міноборони на використання платформи Avengers Labs. Країни-партнери теж можуть долучитися до платформи. Для цього компанії мають подати заявку на сайті, після цього відбудеться їх перевірка на відповідність певним критеріям.