"Нова пошта" переглянула рішення про звільнення працівників після інциденту із собакою у Слов'янську

Лідер експрес-доставки в Україні "Нова пошта" після аналізу випадку невідповідного поводження із безпритульною собакою у Слов’янську (Донецька обл.), відео якого поширилося у соцмережах, вирішила переглянути першочергове рішення та залишити працювати співробітників, які були причетні до ситуації, повідомив СЕО компанії Євген Тафійчук.

"Ми більш детально розібралися в ситуації та переглянули першочергове рішення: співробітники залишаться працювати в компанії. Водночас ця ситуація підсвітила, що у нас не було достатньо чітких стандартів щодо того, як діяти, коли у відділенні опиняється тварина", – написав Тафійчук у соціальній мережі Facebook.

За його словами, працівники, усвідомивши наслідки свого вчинку, одними з перших долучилися до пошуків собаки.

"Саме тому ви бачили їх на фотографіях у день, коли його знайшли. Їхній вчинок був неправильним. Але я переконаний: якщо людина усвідомила свою помилку, бере за неї відповідальність і готова змінюватися – їй потрібно дати шанс", – додав Тафійчук.

Зазначається, що компанія переглядає внутрішні правила, щоб у працівників був чіткий алгоритм дій у таких ситуаціях, враховуючи гуманність до тварини та безпечність для клієнтів.

Тафійчук також уточнив, що ця ситуація підсвітила проблему покинутих тварин у прифронтових містах. У зв’язку з цим, "Нова пошта" проводить комунікацію з фондами, які працюють у цьому напрямку, щоб зрозуміти, як можна буде системно допомогти у цьому питанні.

Серед іншого, у телеграм-каналі "Нова пошта" повідомила, що собака пройшов первинні медичні і необхідні гігієнічні процедури та грумінг. Станом на зараз, перебуває в Києві, на перетримці у співробітника компанії і отримує необхідний догляд.

У компанії додали, що намагатимуться знайти його попередніх власників. За умови, якщо господар не знайдеться у передбачений законодавством термін, "Нова пошта" шукатиме для тварини нову родину, готову піклуватися про нього з урахуванням стану його здоров’я.

"Для нас ця історія має завершитися не черговою хвилею взаємних звинувачень, а висновками, другим шансом для людей і системними змінами у компанії", – наголосив Тафійчук.

Раніше у соціальній мережі Threads користувачі поширили відео та повідомлення про невідповідне поводження працівників "Нової пошти" з твариною біля вантажного відділення компанії під час спеки.

Тоді "Нова пошта" після внутрішнього розслідування вирішила припинити співробітництво з причетними працівниками.

Серед іншого, в компанії повідомляли, що проведуть додаткове роз’яснення для всієї команди мережі щодо того, як екологічно діяти в подібних ситуаціях.