Асоціацію українських операторів грального бізнесу очолив Шевченко

Новим президентом Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) обрано Тараса Шевченка, який до цього очолював напрям урядових відносин Glovo у Східній Європі та Центральній Азії, а загалом працює у сфері Government Relations (GR) та публічної політики більше 15 років.

Таке рішення ухвалили збори учасників e період, коли український ринок азартних ігор входить у новий етап регуляторної реформи, йдеться у пресрелізі асоціації у понеділок.

Зазначається, що серед пріоритетів нового президента – рівні правила для легального ринку, системна протидія нелегальним операторам, розвиток відповідальної гри та посилення діалогу бізнесу з державою.

"Реформа грального ринку ще не завершена… Нам потрібні зрозумілі й однакові правила для всіх: захист гравців, ефективна протидія нелегальному ринку та передбачувані умови для тих, хто працює легально", – наводяться у релізі слова Шевченка.

Він додав, що бачить завдання Асоціації бути для держави професійним партнером, який пропонує не лише позицію бізнесу, а й дані, експертизу та конкретні рішення.

Згідно з релізом, окремим напрямом роботи АУОГБ залишатиметься боротьба з нелегальним сегментом: подальше вдосконалення вимог до ліцензованих операторів має відбуватися паралельно із системною протидією нелегальним операторам, бо інакше бізнес, який виконує регуляторні та податкові вимоги держави, опиняється в нерівних конкурентних умовах.

Асоціація також планує посилити роботу над стандартами відповідальної гри, доступом легальної індустрії до фінансових послуг, аналітичними дослідженнями ринку та представленням українського iGaming на міжнародному рівні.

Шевченко очолював напрямок GR Glovo у Східній Європі та Центральній Азії з жовтня 2021 року. Як йдеться у релізі, у компанії він побудував GR-функцію з нуля та відповідав за роботу в Україні, Казахстані, Грузії, Вірменії та Киргизстані.

Згідно із його сторінкою у LinkedIn, до приходу в Glovo він деякий час відповідав за GR в Спілці молочних підприємств України, майже чотири роки був радником у парламенті, в 2015-2016 роках – юридичним радником у великому агрохолдингу Ukrainian Agrarian Investment Ltd., а до цього з 2012 року працював у юридичній компанії GTA Partners Law Firm.

Асоціація українських операторів грального бізнесу, яка об’єднала провідних ліцензованих операторів України, почала роботу на початку літа минулого року. Її з моменту створення очолював Олександр Когут, який також має понад 15 років досвіду у сфері регуляторних відносин, GR і комунікацій, був директором з регуляторного забезпечення "Київстару", обіймав керівні посади у таких компаніях як JTI, Deloitte, де відповідав також за розвиток продажів, маркетингу, комунікації. Професійну кар’єру починав у компаніях Andersen та Ernst&Young.

За останніми даними, АУОГБ об’єднує вісім найбільших ліцензованих операторів індустрії, які забезпечують близько 82% усіх податкових надходжень в галузі.