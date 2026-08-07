Uklon закрив угоду з придбання львівського оператора електросамокатів e-Wings за 97,6 млн грн

Онлайн-сервіс таксі Uklon, "донька" Kyivstar Group, оголосив про закриття угоди з придбання 100% корпоративних прав львівської компанії-оператора електросамокатів e-Wings за 97,6 млн грн до коригування, йдеться у повідомленні компанії.

"Ця угода – знаковий момент для Uklon: ми вперше в історії масштабуємось через M&A, і робимо це усвідомлено, обираючи напрям, який підсилює нашу екосистему. Uklon Scooters стане ще однією точкою дотику з користувачем у щоденній мобільності міста", - цитуються у релізі слова CEO Uklon Сергія Гришкова у п’ятницю.

В Uklon пояснили, що для розвитку нового напряму у компанії створено окремий бізнес-юніт – Micromobility, який очолив співзасновник e-Wings Роман Мотрук на посаді Head of Micromobility.

Передбачається, що Мотрук працюватиме над стратегічним розвитком напрямку мікромобільності та пошуком синергії з іншими сервісами екосистеми Uklon.

У свою чергу співзасновник e-Wings Олег Білий, який відповідав за операційну діяльність, обійняв посаду Head of Micromobility Operations, де у його фокусі роботи будуть операційні бізнес-процеси.

Зазначається, що команда відповідного напряму переходить під керівництво Вадима Іщенка, який займає посаду Chief Operating Officer (СОО) в Uklon та відповідає за розвиток екосистеми нових продуктів і сервісів.

В Uklon наголосили, що загалом до компанії долучилося понад 20 людей з команди e-Wings.

В межах перехідного періоду сервіс оренди електросамокатів продовжить працювати через застосунок e-Wings в усіх 11 містах присутності, однак Uklon розпочав процес інтеграції сервісу мікромобільності у свій однойменний застосунок.

"Переконаний, що поєднання нашого 7-річного операційного досвіду з потужним брендом та ресурсами Uklon дозволить вивести наш сервіс на новий рівень і зробити пересування містом ще зручнішим для користувачів", - зауважив у релізі Head of Micromobility Uklon.

Наразі до Uklon входять сервіси та продукти із замовлення авто Uklon, кур’єрська доставка Uklon Delivery, рекламна платформа Uklon Ads, сервіс купівлі автобусних квитків Uklon Travel та маркетплейс Uklon Store. Відтепер також новий напрям мікромобільності – Uklon Scooters.

Львівський оператор електросамокатів Wings представлений в 11 містах України, зокрема, у Львові, Івано-Франківську, Одесі, Кременчузі, Сумах, Горішніх Плавнях, Дрогобичі, а також в Золочеві, Тернополі, Ірпені та Чернігові. Загальний парк підключених електросамокатів складає близько 3 тис.

Uklon, якого було консолідовано у звітність "Київстар" у квітні 2025 року, в другому кварталі 2026 року отримав 1,448 млрд грн виручки, або $32,8 млн. Його EBITDA становила 554 млн грн, або $12,5 млн. Кількість заброньованих поїздок за цей період зросла на 4,5% – до 43 млн, завершених доставок – на 25,9%, до 1,4 млн. Кількість цифрових щомісячних активних користувачів компанії за другий квартал цього року зріс на 8,2% – до 5,2 млн.