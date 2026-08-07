"Нова пошта" після розслідування звільняє причетних до випадку жорстокого поводження із собакою працівників

Лідер експрес-доставки в Україні "Нова пошта" після внутрішнього розслідування випадку жорстокого поводження із безпритульною собакою, відео якого поширилося у соцмережах, вирішила припинити співробітництво з причетними працівниками.

"Ми категорично не толеруємо жорстокості чи зневажливого ставлення до тварин. Те, що ми побачили на відео, абсолютно суперечить нашим цінностям", - йдеться у повідомленні в Телеграм-каналі "Нової пошти".

В компанії додали, що команда на місці розшукує собаку. Після її знаходження тварину направлять до ветеринарної клініки в с. Глеваха. Зазначається, що компанія бере на себе організацію та оплату комплексного обстеження і, за необхідності, лікування.

"Ми обов’язково повідомимо про стан песика, щойно він буде під наглядом лікарів", - йдеться у повідомленні.

В компанії наголосили, що проведуть додаткове роз’яснення для всієї команди мережі щодо того, як екологічно діяти в подібних ситуаціях.

Раніше у соціальній мережі Threads користувачі поширили відео та повідомлення про невідповідне поводження працівників "Нової пошти" з твариною біля вантажного відділення компанії під час спеки. У дописах користувачі зазначали, що інцидент стався в Івано-Франківську.