Ексміністр оборони Федоров продовжує комунікацію з Маском з розширення використання Starlink для ударів по РФ

Задача розширити використання супутникового зв'язку Starlink для українських ударів по території Росії є складним, але комунікація із власником та керівником SpaceX Ілоном Маском, повідомив ексміністр оборони Михайло Федоров.

"Ми в комунікації з Маском: останній раз кілька днів тому спілкувалися… І це, скажімо так, складна задача зараз, як досягнути результату, який нам потрібно досягнути в цій комунікації", – сказав він в стрімі на YouTube-Каналі свого екс-радника та волонтера Сергія Стерненка.

Федоров нагадав, що на початку цього року вдалося домовитися про відключення Starlink на території України для росіян, тому що був страшенний ризик як для цивільної інфраструктури, так і для ударів по українським F-16, ЗРК Patriot та іншим військовим цілям.

"І зараз комунікація триває, там не можу казати всі деталі, але зробимо все для того, щоб досягнути результату", – зауважив ексміністр оборони.

Він також зазначив, що робота Росія над створенням власної системи супутникового зв'язку загрожує великою небезпекою для України, і цьому також необхідно протидіяти.

"У мене було розуміння, що робити, як зараз його (план протидії) впроваджувати. Я впевнений, що Сили оборони знайдуть шлях, як це впровадити", – зазначив Федоров.