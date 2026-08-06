"Vodafone Україна" виплатить 702 млн грн дивідендів за підсумками 2025р

"ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU), другий за величиною український оператор мобільного зв’язку, виплатить 702 млн грн дивідендів за рахунок чистого прибутку 2024 року за підсумками 2025 року, що становить 0,90 грн на одну акцію, йдеться у піврічному звіті компанії в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно з нею, рішення про це прийняли річні загальні збори акціонерів 23 квітня. Строк виплати дивідендів – з 13 травня до 23 жовтня 2026 року.

У VFU зазначили, саме цим пояснюється різниця між чистим прибутком за період 2 млрд 161 млн грн та приростом власного капіталу 1 млрд 459 млн грн.

Основним акціонером компанії є Telco Investments B.V. (Нідерланди) – 99,00209%, решта 0,99791% належить підприємству із 100% іноземною інвестицією "ПТТ Телеком Київ".

У звітності зазначається, що протягом січня-червня 2026 року компанія виплатила материнській Telco Investments дивіденди на суму 321,3 млн грн, а загальна сума утриманого та перерахованого податковим органам податку становила 16,1 млн грн.

VFU нагадала, що кожна транскордонна виплата дивідендів акціонеру зобов’язує емітента запропонувати власникам єврооблігацій викуп на еквівалентну суму, що він і робить, оголошуючи біржові тендери.

"За квартал компанія тричі виходила на Ірландську фондову біржу з пропозицією викупу власних єврооблігацій. Випуск поступово худне – номінал в обігу опустився нижче $275 млн, а разом із ним меншає й рахунок за його обслуговування: фінансові витрати за півріччя впали більш ніж на десяту частину…. Дивідендна політика й розчистка боргу рухаються синхронно", – наголосив у звіті голова наглядової ради "ВФ Україна" Василь Лацанич.

VFU у четвер на біржі повідомила про черговий тендер з викупу облігації загальної номінальною вартістю $2,918 млн – за виплати дивідендів у 50,97 млн у липні та 51,27 млн грн у серпні, а також залишок невикуплених облігацій в $0,63 млн з попереднього червневого тендеру. Заявки на нього приймаються до 20 серпня, розрахунки очікуються до 27 серпня.

У звіті компанія нагадала, що рейтингове агентство Fitch Ratings у травні цього року знизило її довгостроковий рейтинг з рівня "CCC" до "CCC-" із рейтингом відшкодування RR4. Підставою було вказано ризик рефінансування єврооблігацій із погашенням у лютому 2027 року в умовах обмежень Національного банку України на транскордонні валютні платежі приватних компаній за зовнішнім боргом.

"Одночасно агентство відзначило сильні позиції компанії на українському мобільному ринку, високу рентабельність та стабільний операційний грошовий потік і зберегло прогноз зростання на 2026-2028 роки за рахунок перегляду тарифів і розвитку фіксованого інтернету", – зауважила VFU.

У ній наголосили, що продовжують програму викупу облігацій власними коштами та нарощують ліквідність.

Згідно зі звітом, залишок грошових коштів та їхніх еквівалентів на кінець червня 2026 року становив 10 млрд 881 млн грн проти 7 млрд 672 млн грн на початок року, тоді як чистий прибуток за півріччя становив 2 млрд 161 млн грн (+4,3 до першого півріччя минулого року), тоді як виручка – 13 млрд 869 млн грн (+10,3%).

Як повідомлялося, єврооблігації із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних було випущено на $300 млн. Їх викуп на тендерах пов’язаний з тим, що після часткового зняття Нацбанком введених з початку повномасштабного вторгнення РФ валютних обмежень 24 квітня 2025 року VFU оголосив про нарахування дивідендів своєму акціонеру Telco Investments розміром 660,245 млн грн ($15,9 млн за тодішнім курсом) за 2024 рік. Згідно із обмеженнями Нацбанку, вони сплачуються окремими щомісячними виплатами на суму в гривнях, яка дорівнюватиме EUR1 млн.

У двох перших тендерах VFU викуповував облігації на суму, еквіваленту EUR1 млн. Дебютний викуп було оголошено по ціні 99% номіналу, другий – 90% номіналу. Результати другого викупу компанія на біржі не оголошувала, тоді як коефіцієнт масштабування першого викупу становив 0,0040355668.

За результатами третього тендеру, де ціну викупу було знижено до 85% номіналу, а пропозицію обмежено $4,67 млн, "Vodafone Україна" отримала заявки на $53,395 млн та задовольнила їх на суму $5,208 млн. Коефіцієнт масштабування становив 0,1315451889487317.

Четвертий тендер було оголошено 13 серпня 2025 року, але потім він сім разів продовжувався. При цьому в результаті ціну викупу було збільшено з 85% до 98%, а суму викупу – до $10,84 млн. На цю суму компанія отримала заявки на $127,14 млн. Частину облігацій було повернено власникам через неможливість подрібнення номіналу, а решту прийнято з коефіцієнтом масштабування 0,1150681.

На п’ятому-десятому тендерах з викупу облігацій у грудні-травні ціна знову становила 98%: на п’ятому за пропозиції в $1,165 млн коефіцієнт масштабування було встановлено на рівні 0,01901, на шостому за пропозиції в $1,475 млн – 0,04234, на сьомому за пропозиції $1,185 млн – 0,3246, на восьмому за пропозиції $1,18 млн – 0,0333333, на дев’ятому за пропозиції $1,16 млн – 0,449, на десятому за пропозиції $1,17 млн – 1,0 (були подані заявки на $2,32 млн).

Але на 11-му такому тендері з викупу облігацій на $1,165 млн за ту ж ціну 98%, оголошеному на початку червня цього року, VFU вперше отримала попит, який був менший за пропозицію – на $0,699 млн.

Наразі в обігу залишилися облігації номінальною вартістю $273,997 млн.