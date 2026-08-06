В Україні 8 серпня відзначатимуть День Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №713/2026, яким установив нове професійне свято – День Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України. Його відзначатимуть щороку 8 серпня.

Відповідний документ оприлюднено на сайті президента.

Рішення ухвалено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, а також задля розвитку військових традицій.

Цим документом визнано таким, що втратив чинність, попередній Указ Президента України від 1 лютого 2000 року № 154/2000 "Про День військ зв’язку". Указ набирає чинності з дня його опублікування.