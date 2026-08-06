Комітет Ради з цифрової трансформації просить прем'єра пояснити призначення профільного міністра без погодження з депутатами

Парламентський комітет з питань цифрової трансформації ухвалив рішення звернутися до прем’єр‑міністра України Сергія Корецького з проханням пояснити призначення міністра цифрової трансформації Оксани Ферчук без попереднього обговорення кандидатури у комітеті.

"Під час засідання 6 серпня… члени комітету обговорили нещодавнє призначення нового міністра цифрової трансформації України, яке відбулося без попереднього обговорення у профільному комітеті… члени комітету підтримали пропозицію надіслати лист до прем’єр-міністра України з вимогою пояснити, чому призначення відбулося без погодження з профільним комітетом", – повідомила пресслужба апарату Верховної Ради у четвер.

Члени комітету також вирішили запросити Ферчук на його засідання для презентації програми дій та відповідей на запитання народних депутатів.

Ухвалене рішення комітет пояснив занепокоєнням подальшого забезпечення безперервності та продовження масштабної цифровізації країни з акцентом на розвиток оборонних технологій (Defence Tech), антикорупційних цифрових сервісів та інтеграцію до європейського технологічного простору, які до призначення нового складу уряду реалізовувало міністерство цифрової трансформації.

Комітет також виключив з проєкту порядку денного сесії парламенту та з плану роботи законопроєкти, які були внесені попереднім урядом і не були прийняті Верховною Радою у першому читанні.

Як повідомлялося, регламент Верховної Ради передбачає, що після припинення повноважень Кабінету міністрів усі законопроєкти, подані ним і не розглянуті парламентом у першому читанні, втрачають актуальність і вважаються відкликаними.

Верховна Рада обрала новий склад Кабінету міністрів на чолі з Корецьким 16 липня. Згідно з електронним протоколом засідання, з восьми членів комітету цифрової трансформації новий склад уряду підтримали троє народних депутатів, двоє проголосували проти, один утримався, двоє були відсутні.