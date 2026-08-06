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"Укрпошта" очікує документального підтвердження позиції НБУ щодо податкового номера та номера картки на квитанціях

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"Укрпошта" очікує документального підтвердження позиції НБУ щодо податкового номера та номера картки на квитанціях
Фото: Укрпошта

АТ "Укрпошта" заявило, що оперативно адаптує свої технічні процеси, якщо Національний банк України (НБУ) офіційно підтвердить відсутність вимоги зазначати РНОКПП під час оплати житлово-комунальних послуг та дозволить відображати номер банківської картки у квитанціях у маскованому вигляді.

"Саме такого рішення для українців "Укрпошта" й прагнула від початку дискусії", – йдеться в офіційній заяві національного поштового оператора.

Згідно з повідомленням компанії, її позиція щодо друку повного номера банківської картки ґрунтується на положеннях постанов НБУ №103 та №164, які на думку "Укрпошти", передбачають використання повного номера платіжного інструменту під час окремих платіжних операцій.

Водночас у компанії наголосили, якщо позиція НБУ з цього питання змінилася, "Укрпошта" готова привести свої процеси у відповідність до актуальних роз’яснень регулятора за умови, що вони узгоджуватимуться з вимогами нормативно-правових актів НБУ.

В "Укрпошті" також заявили, що не повідомляли про запровадження НБУ нових загальних вимог із 1 серпня, а лише інформували про дату, з якої компанія мала виконати припис регулятора за результатами планової перевірки.

За твердженням компанії, під час перевірки НБУ визнав відсутність РНОКПП у платіжних документах за комунальні послуги порушенням законодавства про платіжні послуги та відхилив заперечення "Укрпошти", після чого компанія була зобов’язана привести свої процеси у відповідність до вимог регулятора.

Своєю чергою генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Телеграм-каналі повідомив, що відповідно до законодавства компанія не вимагатиме документального підтвердження РНОКПП під час здійснення операцій на суму до 5 тис. грн, а записуватиме його зі слів клієнта. Водночас для операцій на суму понад 5 тис. грн таке підтвердження, за його словами, буде обов’язковим.

"Це правило для ВСІХ поштових операторів, а не лише для "Укрпошти", – підкреслив Смілянський.

Компанія також зазначила, що не стверджувала, ніби НБУ зобов’язує видавати виключно паперові квитанції. Водночас, за даними "Укрпошти", через неї проходить понад 18% усіх комунальних платежів у країні, тому вона виступає за мінімізацію обсягу персональних даних, які відображаються у паперових квитанціях.

В "Укрпошті" додали також, що погоджуються з позицією НБУ про необхідність розмежовувати платіжну інструкцію та документ, який підтверджує виконання платіжної операції. На думку компанії, у квитанціях про оплату житлово-комунальних послуг не слід зазначати РНОКПП платника.

Національний поштовий оператор сподівається на перегляд НБУ результатів проведеної планової перевірки в частині припису необхідності зазначення РНОКПП/ІПН платника або отримувача у платіжних інструкціях та квитанціях до них, зокрема під час оплати житлово-комунальних послуг.

"Компанія готова до подальшого діалогу з регулятором та органами влади, щоб напрацювати простий і безпечний механізм, який захищатиме інтереси громадян", – йдеться у заяві компанії.

Як повідомлялося, напередодні генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що з 1 серпня компанія на вимогу НБУ почала друкувати на паперових чеках за комунальні та інші платежі розширені персональні дані платника, зокрема податковий номер і повний номер банківської картки.

Він назвав такі вимоги надмірними та повідомив, що "Укрпошта" звернулася до регулятора, уряду, Офісу президента й уповноваженого Верховної Ради з прав людини з пропозицією їх переглянути.

Зі свого боку НБУ заявляв, що не вимагає зазначати податковий номер і повний номер платіжної картки у квитанціях за житлово-комунальні послуги.

#нбу #укрпошта
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