"Укрпошта" очікує документального підтвердження позиції НБУ щодо податкового номера та номера картки на квитанціях

АТ "Укрпошта" заявило, що оперативно адаптує свої технічні процеси, якщо Національний банк України (НБУ) офіційно підтвердить відсутність вимоги зазначати РНОКПП під час оплати житлово-комунальних послуг та дозволить відображати номер банківської картки у квитанціях у маскованому вигляді.

"Саме такого рішення для українців "Укрпошта" й прагнула від початку дискусії", – йдеться в офіційній заяві національного поштового оператора.

Згідно з повідомленням компанії, її позиція щодо друку повного номера банківської картки ґрунтується на положеннях постанов НБУ №103 та №164, які на думку "Укрпошти", передбачають використання повного номера платіжного інструменту під час окремих платіжних операцій.

Водночас у компанії наголосили, якщо позиція НБУ з цього питання змінилася, "Укрпошта" готова привести свої процеси у відповідність до актуальних роз’яснень регулятора за умови, що вони узгоджуватимуться з вимогами нормативно-правових актів НБУ.

В "Укрпошті" також заявили, що не повідомляли про запровадження НБУ нових загальних вимог із 1 серпня, а лише інформували про дату, з якої компанія мала виконати припис регулятора за результатами планової перевірки.

За твердженням компанії, під час перевірки НБУ визнав відсутність РНОКПП у платіжних документах за комунальні послуги порушенням законодавства про платіжні послуги та відхилив заперечення "Укрпошти", після чого компанія була зобов’язана привести свої процеси у відповідність до вимог регулятора.

Своєю чергою генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Телеграм-каналі повідомив, що відповідно до законодавства компанія не вимагатиме документального підтвердження РНОКПП під час здійснення операцій на суму до 5 тис. грн, а записуватиме його зі слів клієнта. Водночас для операцій на суму понад 5 тис. грн таке підтвердження, за його словами, буде обов’язковим.

"Це правило для ВСІХ поштових операторів, а не лише для "Укрпошти", – підкреслив Смілянський.

Компанія також зазначила, що не стверджувала, ніби НБУ зобов’язує видавати виключно паперові квитанції. Водночас, за даними "Укрпошти", через неї проходить понад 18% усіх комунальних платежів у країні, тому вона виступає за мінімізацію обсягу персональних даних, які відображаються у паперових квитанціях.

В "Укрпошті" додали також, що погоджуються з позицією НБУ про необхідність розмежовувати платіжну інструкцію та документ, який підтверджує виконання платіжної операції. На думку компанії, у квитанціях про оплату житлово-комунальних послуг не слід зазначати РНОКПП платника.

Національний поштовий оператор сподівається на перегляд НБУ результатів проведеної планової перевірки в частині припису необхідності зазначення РНОКПП/ІПН платника або отримувача у платіжних інструкціях та квитанціях до них, зокрема під час оплати житлово-комунальних послуг.

"Компанія готова до подальшого діалогу з регулятором та органами влади, щоб напрацювати простий і безпечний механізм, який захищатиме інтереси громадян", – йдеться у заяві компанії.

Як повідомлялося, напередодні генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що з 1 серпня компанія на вимогу НБУ почала друкувати на паперових чеках за комунальні та інші платежі розширені персональні дані платника, зокрема податковий номер і повний номер банківської картки.

Він назвав такі вимоги надмірними та повідомив, що "Укрпошта" звернулася до регулятора, уряду, Офісу президента й уповноваженого Верховної Ради з прав людини з пропозицією їх переглянути.

Зі свого боку НБУ заявляв, що не вимагає зазначати податковий номер і повний номер платіжної картки у квитанціях за житлово-комунальні послуги.