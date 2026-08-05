Comfy диверсифікували складську інфраструктуру та оптимізували режим роботи логістичних центрів

З метою мінімізації ризиків Comfy диверсифікували складську інфраструктуру та оптимізували режим роботи розподільчих центрів, повідомив заступник генерального директора з дистрибуції та логістики Comfy Олег Фещенко.

"Диверсифікація складської інфраструктури (по регіонам) – це головне системне рішення, яке ми впровадили ще на початку повномасштабного вторгнення. Зараз ми максимально зменшили присутність товарів на розподільчому центрі, і наразі він здебільшого працює у режимі кросдок-платформи – приймаючи та відразу відправляючи товар до магазинів мережі без зберігання у приміщеннях РЦ", – повідомив він у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Компанія також зменшила кількість змін та чисельність персоналу на складі.

"Головна мета – вберегти людей", – наголосив Фещенко.

Він констатував можливість ризиків виникнення локального дефіциту окремих позицій, оскільки, на жаль, вже були пошкоджені або знищені склади деяких виробників та дистрибуторів.

"Тут навряд чи можливо знайти швидкі рішення. Разом з тим, ми намагаємось шукати інші можливості для утримання необхідного асортименту", – повідомив він.

За його словами, компанія має "відчутні" витрати на логістику та страхування інфраструктури.

"У нас більше сотні місць зберігання товарів і збільшення запасів на них призводить до певного погіршення оборотності. Але ми вважаємо ці інвестиції абсолютно виправданими, беручи до уваги рівень ризику зберігання товарів на одному великому розподільчому центрі", – повідомив він.

При цьому компанія робить все можливе, щоб весь цей комплекс витрат не позначались на кінцевій ціні для покупця.

"Клієнт не повинен платити за воєнні ризики. Саме тому ми оптимізуємо логістику, контролюємо операційну ефективність і зберігаємо асортимент. Ритейл навчився жити і працювати у нових реаліях, і Comfy теж", – каже він.

Мережа Comfy налічує 115 магазинів у 56 містах України. До кінця року заплановано ще два відкриття. За даними компанії, виторг за підсумками 2025 року склав 55,8 млрд грн , що на 17% більше, ніж у 2024 році, Впродовж року компанія сплатила до державного бюджету 2,3 млрд грн податків і зборів.

За даними YouControl, власником ТОВ "Комфі Трейд" виступає Comfy Holdings Limited (100%, Кіпр), кінцевими бенефіціарами – Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.