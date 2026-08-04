В Україні вводиться обов'язкове зазначення IMEI мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту – БЕБ

Бюро економічної безпеки (БЕБ) обговорили з представниками найбільших легальних мереж з продажу електроніки зміни під час імпорту, які покладуть край анонімності для контрабанди та принесуть державному бюджету додатково більше 5 млрд грн на рік.

"Міністерство фінансів уже підписало відповідний наказ, а Міністерство юстиції провело його державну реєстрацію. Йдеться про обов'язкове зазначення IMEI мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту", – йдеться у повідомленні БЕБ у Телеграм.

За підрахунками БЕБ, понад 5 млрд грн на рік може додатково отримувати державний бюджет завдяки зазначенню IMEI мобільних телефонів у митних деклараціях.

Зокрема, у кожного телефона є свій IMEI – унікальний номер, як відбиток пальця, але дотепер на митниці його ніхто не питав, і сірий імпорт почувався так вільно. "Тепер кожен телефон називатиме себе ще на кордоні. А те, що має ім'я, вже неможливо провезти непомітно. Для тих, хто роками заробляв на сірому імпорті та контрабанді електроніки, – це кінець звичних схем", – підкреслюють у БЕБ.

Також відомство повідомляє, що наступним кроком стане – IMEI у фіскальних чеках. "БЕБ спільно з Мінфіном та ДПС напрацьовує відповідний алгоритм реалізації".