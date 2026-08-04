IT-команда групи компаній "Текстиль-Контакт" (ТК Group) змогла за два тижні відновити повноцінну роботу сайту інтернет-магазину tk.ua, який, як виявилось, було атаковано системами штучного інтелекту (AI), що призвело до суттєвої затримки процесів спілкування з клієнтами на сайті, повідомив засновник ТК Group Олександр Соколовський.

"Декілька тижнів тому сайт інтернет-магазину tk.ua несподівано ліг. Повної зупинки всіх процесів не сталося, але якщо для клієнтів раніше спілкування відбувалося миттєво, то раптом очікування стало значно довшим. А як ми знаємо, наші люди цінують свій час і чекати не люблять", – розповів він агентству "Інтерфакс-Україна".

Соколовський повідомив, що IT-команда групи відкрила статистику і побачила мільйони звернень до сайту щодня, і першою реакцією було припущення, що це може бути або атака DDoS, або збій чи хакери.

"Почали аналізували, хто заходить на сайт, звідки приходять запити й що саме шукають ці загадкові "відвідувачі". Досить швидко стало зрозуміло: нас атакували системи штучного інтелекту – OpenAI, Apple, Google, Microsoft та інші AI-платформи. Вони читали наші статті, аналізували властивості тканин, порівнювали матеріали й навчалися на нашій експертизі", – розповів засновник ТК Group.

Він зазначив, що сьогодні АІ звертається до tk.ua понад 10 млн разів на добу, тобто це десь 115 звернень щосекунди. AI-системи аналізують понад 800 тис. сторінок ресурсу, хоча для відкритої пошукової індексації доступно близько 60 тис. сторінок.

"Оскільки раніше ми з таким не стикалися, то впоратися, не зупиняючи роботу інтернет-магазину, вдалося за два тижні. Для цього прийшлося обмежити доступ AI-систем із регіонів, що створювали найбільше навантаження на сайт, зокрема з Китаю та частини країн Азії. Це дозволило швидко відновити стабільну роботу tk.ua. Водночас ми зберегли доступ для систем штучного інтелекту з України, Європи та Америки, щоб вони й надалі могли використовувати нашу експертизу та допомагати людям обирати тканини", – повідомив власник групи компаній.

Аналізуючи чому саме сталась така ситуація, Соколовський зазначив, що ТК Group останні 20 років (з 30 років існування компанії) почала створювати експертні матеріали про тканини, і тоді ніхто не міг уявити, що колись саме вони стануть джерелом знань для ШІ.

"Але ми і не писали для алгоритмів, а писали для людей, багато з яких були (або потім становилися) нашими клієнтами, яким ми пояснювали, як обирати тканину для конкретного одягу, штор чи постільної білизни, як доглядати за різними матеріалами та на що звертати увагу під час вибору. З появою 10 років тому інтернет-магазину ми змогли систематизувати раніше створені матеріали та продовжили їх розміщувати вже на цьому ресурсі", – розповів засновник компанії.

Втім, зазначив він, наразі люди дедалі рідше шукають сайти, ніж відповіді, які їм знаходить ШІ, і таким чином tk.ua став одним із найбільших україномовних центрів знань про текстиль, до якого звертаються не лише люди, а й системи штучного інтелекту.

"Те, що спочатку виглядало як технічна проблема, виявилося найкращим підтвердженням цінності десятирічь системної роботи команди. Можна купити рекламу. Можна інвестувати в SEO-просування. Але неможливо купити двадцять років експертизи", – підкреслив він. Інтернет магазин tk.ua на сьогодні найбільший в Європі по асортименту (понад 30 тис. найменувань тканин з 25 країн світу). В середньому магазин одержує 250 тис. дзвінків за рік, приймає та доставляє біля 100 тис. замовлень, має відпрацьовану програму лояльності ТК зі знижками від 15 до 35% та гуртова ціну при купівлі тканини від 1 рулону.

Магазин є переможцем Ukrainian E-Commerce Awards 2018 у номінації "Вибір споживачів" як найкращий інтернет-магазин.

TK Group заснована 1995 року. Наразі представляє холдинг, що об’єднує весь спектр послуг текстильної промисловості – від сировини і ниток до готових рішень для клієнтів B2B, B2G, B2C. Засновником групи є Соколовський, голова комітету оборонних закупівель легкої промисловості при Федерації роботодавців України.