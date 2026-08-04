Nova Post від початку 2026р. відкрила 266 нових точок сервісу в Європі

Nova Post, що входить до групи Nova, від початку 2026 року відкрила 266 нових точок сервісу, розширивши таким чином присутність до 16 країн і 235 міст, йдеться у повідомленні компанії у вівторок.

Згідно із релізом компанії у Телеграм, найбільшу кількість нових точок було відкрито у Молдові – 155, у Польщі – 63, Іспанії – 18, Чехії – 14, Німеччині – 11, Словаччині – 2, а в Австрії, Італії та у Румунії по одній точці сервісу.

Зазначається, що за січень-червень півріччя 2026 року, мережа сервісу Nova Post досягла 995 точок, а доставка з України триває від трьох днів.

За даними компанії, мережа Nova Post охоплює 131,9 тис. партнерських пунктів видачі, 272 поштомати, 146 міні-відділень, 42 партнерських відділень та 100 власних відділень.

Як повідомлялося, попри атаки ворога Nova продовжує інвестувати у розвиток в Україні: за перші шість місяців 2026 року обсяг капітальних інвестицій перевищив 1,5 млрд грн, тоді як торік група звітувала про 1,9 млрд грн капінвестицій за результатами першого півріччя. Ці кошти були спрямовані на розвиток мережі, підвищення безпеки, оновлення логістичного парку, розвиток енергонезалежності, а також на цифрові рішення, що покращують клієнтський досвід.

У минулому році група Nova забезпечила 522 млн відправлень, з них 29 млн – в Європі. Група, яка зараз є 30-ю у світі за обсягами посилок серед експрес-доставок та пошти, ставить задачу у 2030 році увійти у першу двадцятку та збільшити кількість відправлень до 2 млрд.

Cпіввласник "Нової пошти" В’ячеслав Климов на присвячених євроінтеграції "Діалогах з NV" зауважував, що Nova Post Europe з групи NOVA планує у 2026 році збільшити мережу відділень у Європі вдвічі та зберігати фокус своєї стратегії на забезпеченні максимальної швидкості доставки.