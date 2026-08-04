В Україні починають впроваджувати обов’язкове декларування IMEI мобільних телефонів під час імпорту, відповідний наказ вже підписаний Міністерством фінансів, повідомив CEO "Цитрус" Артем Шевченко.

"На мою думку, це найважливіше рішення для українського ринку мобільних телефонів за останні роки. Наказ уже підписаний Міністерством фінансів України та зареєстрований Міністерством юстиції України. Це означає, що рішення вже ухвалене і починається етап його практичного впровадження", – повідомив він у Лінкедин.

Шевченко додав, що за оцінкою Бюро економічної безпеки (БЕБ), ця зміна правил може забезпечити понад 5 млрд грн додаткових надходжень до державного бюджету щороку й суттєво скоротити можливості для "сірого" імпорту смартфонів. Команда "Цитрус" брала активну участь в консультаціях з БЕБ щодо цієї ініціативи, обговорювала технічні аспекти реалізації та механізми, які допоможуть зробити нову систему максимально ефективною.

Досі IMEI не зазначався під час митного оформлення, через це держава не мала можливості простежити шлях конкретного мобільного телефону від моменту його ввезення до продажу кінцевому покупцю.

"Тепер фундамент для такої системи створено. Перший етап – обов’язкове декларування IMEI під час імпорту. Наступним кроком має стати відображення IMEI у фіскальному чеку. Над цим механізмом БЕБ уже працює спільно з Міністерством фінансів України та Державною податковою службою України. Фактично це означає, що кожен мобільний телефон матиме простежуваний шлях від моменту перетину кордону до продажу. Після повної реалізації цього механізму легальний продаж мобільних телефонів без відповідності IMEI, задекларованого під час імпорту, та IMEI, зазначеного у фіскальному чеку, стане фактично неможливим", – повідомив Шевченко.