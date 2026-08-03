"НоваПей Кредит" у І пів.-2026 збільшила чистий прибуток у 3,2 раза, виручку - у 2,2 раза

"НоваПей Кредит", дочірня компанія міжнародного фінансового сервісу "НоваПей" (ТМ NovaPay) з групи Nova, яка є емітентом облігацій NovaPay, за перше півріччя 2026 року збільшила чистий прибуток у 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 172,01 млн грн, йдеться у проміжній скороченій фінансовій звітності.

Згідно з нею, виручка за І півріччя зросла у 2,2 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 586,42 млн грн.

Валовий прибуток збільшився у 2,9 раза – до 265,41 млн грн, тоді як прибуток від операційної діяльності – у 3,2 раза, до 229,17 млн грн.

У звіті зазначається, що у другому кварталі 2026 року компанія збільшила чистий прибуток у 4,9 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 97,50 млн грн на тлі зростання виручки у 2,4 раза – до 312,96 млн грн.

Валовий прибуток у другому кварталі 2026 року також зріс у 4,3 раза – до 151,35 млн грн, тоді як операційний – у 4,9 раза, до 129,91 млн грн.

Згідно зі звітом, власний капітал за перші півріччя цього року зріс з 516,5 млн грн до 688,5 млн грн, а зобов’язання – з 1 млрд 371,0 млн грн до 1 млрд 690,8 млн грн.

Зазначається, що компанія збільшила надходження від продажу облігацій у січні-червні цього року до 693 млн грн з 355,63 млн грн у першому півріччі минулого року, тоді як витрати на їх викуп також зросли - до 578,80 млн грн з 244,92 млн грн відповідно.

Щодо надходжень за договорами РЕПО з облігаціями, які компанія пропонує як альтернативу банківським депозитам, то вони зросли у першому півріччі 2026 року до 882,32 млн грн з 705,88 млн грн, тоді як витрати за такими договорами – до 727,59 млн грн з 422,03 млн грн.

Поміж іншим у звіті також зазначено, що у липні було прийнято рішення про випуск облігацій серії "Р" на ПрАТ "Фондова Біржа "Перспектива" номінальною вартістю 200 млн грн, облігації емітовані традиційним номіналом по 1 тис. грн з датою погашення 3 вересня 2029 року.