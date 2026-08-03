Хакери зламали понад 4,5 тис. офлайн-криптогаманців і вже викрали біткойни на $86 млн

Хакери здійснюють атаку на апаратні криптогаманці Coldcard і вже викрали з них біткойни на близько $86 млн, пише Bloomberg із посиланням на дані Galaxy Research.

Зламано понад 4,5 тис. таких гаманців.

Постачальник Coldcard – канадська компанія Coinkite – наприкінці минулого тижня повідомила користувачів про вразливість ключів та компрометацію деяких гаманців.

"Вихідний код Coldcard завжди був відкритим і загальнодоступним, тож нам нічого не залишається, як припустити, що хтось використовував ШІ для аналізу попередніх версій прошивки й натрапив на цю вразливість, – йдеться в блозі компанії. – Кілька тижнів тому ми скористалися однією з найкращих наявних моделей штучного інтелекту для перевірки коду на проблеми з безпекою, і вона не виявила цей баг і взагалі нічого серйозного".

"І ті, хто здійснює атаки, і ті, хто від них захищається, мають у своєму розпорядженні одні й ті самі інструменти ШІ, але сьогодні це не допомогло нам, а допомогло лише зловмисникам", – зазначила Coinkite.

Як пишуть інженери фінтех-компанії Block Inc., очолюваної співзасновником Twitter Джеком Дорсі, вразливість у Coldcard призвела до передбачуваності так званої сид-фрази (seed phrase) – довгої низки слів, що використовується для доступу до гаманця.

На їхню думку, проблема виникла через те, як Coinkite реалізувала генератор випадкових чисел для формування цих фраз. Зокрема, один із механізмів гаманця генерував ключі з використанням заздалегідь визначених значень, таких як серійний номер пристрою.

Coinkite вже випустила оновлення прошивки для вирішення проблеми.

Coldcard – це так звані "холодні" гаманці, ізольовані від інтернету. Такий тип гаманців досі вважався найнадійнішим для зберігання криптовалюти.