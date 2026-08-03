"Київстар" вивчає можливість розвитку національної ШІ інфраструктури – СЕО

Найбільший український оператор зв’язку "Київстар" розглядає шляхи розбудови національної інфраструктури штучного інтелекту (ШІ) в країні, в якій компанія може стати важливим учасником, повідомив CEO та президент компанії Олександр Комаров під час презентації результатів Kyivstar Group за другий квартал 2026 року.

"Ми бачимо запит з боку Міністерства економіки та Міністерства цифрової трансформації й розглядаємо шляхи розбудови національної інфраструктури ШІ", – зауважив Комаров під час презентації показників, що транслювалось на YouTube.

Він зазначив, що компанія переконана в необхідності розробки суверенної інфраструктури ШІ в Україні.

Комаров наголосив, що на Україну певною мірою впливає поточна воєнна ситуація та пов’язані з нею заходи реагування, водночас він упевнений у актуальності цього питання.

СЕО мобільного оператора зазначив, що компанія має усі можливості для розробки та інвестування інфраструктури ШІ в Україні.

"Нам потрібно знайти спосіб поєднати глобальних постачальників ШІ з місцевими можливостями та створити синергію", – уточнив Комаров.

Що стосується центрів обробки даних, "Київстар" оцінює всі наявні варіанти з огляду на капітальні витрати і планує інвестиції відповідно до цільових показників інтенсивності капітальних вкладень, зазначив CEO.

Як повідомлялось, "Київстар" збільшив прибуток EBITDA у другому кварталі 2026 року на 21,1% – до 8,3 млрд грн, тоді як виручка зросла на 27% – до 14,9 млрд грн.

Чистий прибуток "Київстар" за січень-червень 2026 року збільшився на 36,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 7,1 млрд грн, у доларах – на 28,8%, до $162 млн.