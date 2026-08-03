Маркетплейс Uklon Store для купівлі квітів із доставкою щодня обслуговує сотні клієнтів

Маркетплейс Uklon Store, який платформа для замовлення поїздок в Україні Uklon тестує на прикладі придбання та доставки квітів, уже щодня обслуговує сотні клієнтів, компанія оцінює потенціал запуску інших категорій товарів, повідомив CEO та президент "Київстару" Олександр Комаров.

"Ми вбачаємо величезний потенціал у бізнесі доставки. На наше переконання, наразі цей напрям у нашому портфелі недостатньо розвинений. Тож усі ці кроки спрямовані саме на посилення доставки", – сказав Комаров на презентації результатів групи за другий квартал 2026 року, що транслювалось у YouTube.

За його словами, вибір квітів як першої категорії пов’язаний із попитом на швидку доставку "тут і зараз", що дозволяє компанії протестувати новий сервіс.

Водночас компанія вивчає, які ще категорії товарів можуть бути успішними в такому форматі швидкої доставки та забезпечувати достатню маржинальність.

Водночас президент "Київстару" зазначив, що поки зарано говорити, як надалі розвиватиметься Uklon Store, оскільки компанія робить лише перші кроки зі створення інтегрованого в застосунок маркетплейсу.

Як повідомлялось, у червні цього року Uklon, дочірня компанія найбільшого українського оператору зв’язку АТ "Київстар", запустила бета-версію торгового майданчика Uklon Store з першою категорією "Квіти" в столиці Києві.

Uklon, якого було консолідовано у звітність "Київстар" у квітні 2025 року, в другому кварталі 2026 року отримав 1,448 млрд грн виручки, або $32,8 млн. Його EBITDA становила 554 млн грн, або $12,5 млн. Кількість заброньованих поїздок за цей період зросла на 4,5% – до 43 млн, завершених доставок – на 25,9%, до 1,4 млн. Кількість цифрових щомісячних активних користувачів компанії за другий квартал цього року зріс на 8,2% – до 5,2 млн.