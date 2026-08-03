"Київстар" розглядає перспективи розвитку магістральної оптоволоконної мережі як окремого бізнесу – СЕО

Найбільший український оператор зв’язку "Київстар" розглядає можливість розвитку сегмента магістральної волоконно-оптичної мережі як окремого бізнес-напряму, щоб монетизувати її як самостійну одиницю шляхом певного розмежування рівнів магістральної мережі, мережі передачі даних та сервісної мережі.

"Ми маємо досить амбітні стратегічні плани, але діятимемо з урахуванням поточної ситуації", – сказав CEO та президент компанії Олександр Комаров під час презентації результатів групи за другий квартал 2026 року, яка транслювалася на YouTube.

За його словами, компанія також шукає способи оптимізації інвестицій у нову інфраструктуру, зокрема з урахуванням конкуренції між основними гравцями ринку.

Комаров зазначив, що наразі "Київстар" не здійснює значних інвестицій у розбудову оптоволоконної мережі, оскільки вже володіє однією з найбільших таких мереж в Україні, яка налічує понад 50 тис. км ліній і охоплює магістральні канали, транспортну мережу.

Він додав, що станом на зараз компанія зосереджена на забезпеченні готовності до впровадження 5G, а одним із ключових елементів цієї готовності є підведення оптоволокна до базових станцій.

"Ми вже досягли показника близько 50% у масштабах країни, а в деяких містах він сягає 70%", – уточнив СЕО "Київстару".

Як повідомлялося, "Київстар" збільшив прибуток EBITDA у другому кварталі 2026 року на 21,1% – до 8,3 млрд грн, тоді як виручка зросла на 27% – до 14,9 млрд грн.

При цьому чистий прибуток "Київстар" за січень-червень 2026 року збільшився на 36,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 7,1 млрд грн, у доларах – на 28,8%, до $162 млн.