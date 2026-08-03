Впровадження фінансових послуг є одним із пріоритетів розвитку екосистеми "Київстару" – СЕО

Kyivstar Group ("Київстар") у перспективі планує вийти на ринок фінансових послуг з урахуванням широти та масштабів діяльності своїх компаній, але наразі лише оцінює такі можливості через високу конкуренцію на українському фінансовому ринку, повідомив CEO та президент Kyivstar Group Олександр Комаров.

"Зважаючи на наші відносини з мільйонами клієнтів, рівень залученості та величезний обсяг валової вартості товарів і послуг (GMV), якими ми можемо ефективно управляти, ми бачимо себе в майбутньому як постачальника фінансових послуг", – пояснив Комаров під час презентації результатів групи за другий квартал 2026 року.

За його словами, впровадження такого рішення дозволить компанії знизити транзакційні витрати та максимально ефективно управляти цим обсягом, а також знайти можливості для кредитування.

СЕО наголосив, що група активно розглядає сценарії зміцнення екосистеми групи, зокрема, сервісу Uklon.

Як повідомлялось, "Київстар" збільшив консолідований прибуток EBITDA у другому кварталі 2026 року на 21,1% – до 8,3 млрд грн, тоді як виручка зросла на 27% – до 14,9 млрд грн.

При цьому чистий прибуток "Київстар" за січень-червень 2026 року збільшився на 36,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 7,1 млрд грн, у доларах – на 28,8%, до $162 млн.