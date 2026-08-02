У ЄС запрацювали нові правила для згенерованого контенту, віднині його треба маркувати

У ЄС запрацювали нові правила для згенерованого контенту ШІ – з 2 серпня розробники систем штучного інтелекту мають чітко маркувати контент, створений ШІ, повідомили в Єврокомісії.

"2 серпня 2026 року набувають чинності нові правила щодо прозорості систем штучного інтелекту. Нові зобов’язання щодо прозорості допоможуть людям розпізнавати, коли вони взаємодіють зі штучним інтелектом або стикаються з контентом, створеним штучним інтелектом , щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення та краще захищати себе від дезінформації чи обману", - йдеться у повідомленні на сайті ЄК.

Відтепер розробники систем штучного інтелекту мають чітко маркувати контент, створений ШІ. Для цього ЄС розробив спеціальний набір іконок, які можна використовувати для ідентифікації ШІ. Крім того, користувачів тепер обов’язково мають повідомляти, якщо вони спілкуються не з людиною, а із системою штучного інтелекту.

Для тих, хто порушує правила, передбачені штрафи: для компаній – до €15 млн або 3% річного глобального обороту; для установ, органів і агентств ЄС – до €750 тисяч.

Закон про штучний інтелект (AI Act) набув чинності ще 1 серпня 2024 року, однак його вимоги запроваджуються поетапно.