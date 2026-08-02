Дописи Трампа в Truth Social почали продавати трейдерам та інвесторам – ЗМІ

Дописи президента США Дональда Трампа в Truth Social почали продавати трейдерам та інвесторам, повідомляє AP.

"Президент Дональд Трамп знає, що світ слухає кожне його слово. Тепер він хоче, щоб ти за це заплатив. Пости в соціальних мережах найвпливовішої людини світу надійдуть у продаж у суботу, коли його бізнес Truth Social почне пропонувати ексклюзивні покази трейдерам з Волл-стріт, готовим заплатити. Цей крок піднімає перспективу великих прибутків для компанії Трампа та серйозні питання щодо інсайдерської торгівлі та використання державної посади для приватної вигоди", - йдеться у повідомленні АР на сайті у неділю.

За допомогою платного сервісу Truth API компанії отримуватимуть публікації президента США швидше за інших користувачів та зможуть реагувати на них за мілісекунди.

Попит на сервіс пояснюється тим, що дописи Трампа у Truth Social – про мита, міжнародні конфлікти чи окремі компанії – нерідко спричиняють різкі зміни цін на акції, валюту та нафту.

Наразі невідомо, які саме фірми вже оформили підписку на Truth API. Проте, як зазначає AP, навіть якщо три з найбільших трейдерів це зроблять, дохід компанії Trump Media & Technology, яка торік заробила $3,7 млн, зросте вдвічі.

У компанії Трампа запевнили, що всі користувачі бачитимуть дописи одночасно, а платний сервіс лише забезпечує швидшу доставку повідомлень. Водночас експерти наголошують, що навіть перевага в кілька мілісекунд дозволяє великим трейдерам випереджати інших учасників ринку й заробляти на таких коливаннях.

Критики також вважають, що продаж швидкого доступу до дописів президента США створює конфлікт інтересів, а демократи вже назвали новий сервіс "відкритою корупцією". У компанії Trump Media & Technology ці звинувачення відкидають.

"Якби це був генеральний директор публічної компанії, це було б ув’язнення", – сказала Ірен Олдрідж, керівниця Able Alpha Trading, яка не планує купувати цю послугу. "У нас є Президент Сполучених Штатів, який займає перше місце у всіх подіях, приймає всі рішення, і він заздалегідь повідомляє про це обраній групі."