"Укртелеком" у І пів.-2026 збільшив загальний дохід на 12,6%

Найбільший у країні оператор фіксованого зв’язку "Укртелеком" у першому півріччі 2026 року збільшив загальний дохід на 12,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,78 млрд грн, при цьому EBITDA зросла на 50% і перевищила 810 млн грн, йдеться у релізі компанії в п’ятницю.

"Як і впродовж усієї повномасштабної війни, "Укртелеком" продовжує реалізовувати свій стратегічний вибір: не просто відновлювати пошкоджені мережі, а замінювати застарілу інфраструктуру сучасним телеком та ІТ-обладнанням для впровадження нової оптичної телеком-архітектури та сучасного ІТ-ландшафту компанії", - наголосив у релізі генеральний директор "Укртелеком" Юрій Курмаз.

За його словами, станом на сьогодні компанія має понад 95 тис. км оптичної мережі та продовжує масштабну модернізацію інфраструктури по всій країні.

Зазначається, що маржа EBITDA зросла до більш ніж 29%.

Кількість нових підключень у сегменті приватних користувачів порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 81% у той час як серед малого та середнього бізнесу показник зріс на 17%.

В "Укртелекомі" уточнили, що на кінець першого півріччя 2026 року до оптичної мережі підключено 1,4 тис. медичних і 2 тис. освітніх заклади. При цьому доходи від послуг оптичного інтернету у першому півріччі 2026 року зросли на 12,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Серед іншого, оператор фіксованого зв’язку повідомив, що дохід від комерційної оренди за шість місяців 2026 року перевищив 320 млн грн, забезпечивши зростання більш ніж 20% у порівнянні до аналогічного періоду 2025 року.

У компанії додали, що за результатами опитування рівень лояльності нових оптичних абонентів оператора фіксованого зв’язку (NPS – Net Promoter Score) у першому півріччі 2026 року склав більш ніж 70%.

Окремо гендиректор "Укртелеком" додав, що компанія одночасно будує оптичні мережі та відновлює й модернізує інфраструктуру, пошкоджену внаслідок бойових дій у прифронтових регіонах Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Миколаївщини, Дніпропетровської області та інших областей України.

Зазначається, що компанія за І півріччя 2026 року сплатила до бюджетів усіх рівнів майже 800 млн грн податків і зборів.

Передбачається, що оператор фіксованого зв’язку й надалі інвестуватиме у розвиток телекомунікаційної інфраструктури.

"Укртелеком" за січень-березень 2026 року отримав консолідований чистий прибуток 15,46 млн грн проти чистого збитку 652,95 млн грн за аналогічний період 2025 року.

Як повідомлялося, у 2025 році "Укртелеком" збільшив консолідований чистий збиток на 24,6% порівняно з 2025 роком – до 294,87 млн грн, тоді як його чистий дохід зріс на 3,2% – до 4,27 млрд грн.