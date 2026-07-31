5G в Києві у день запуску тестували 100 тис. абонентів "Київстару", 135 тис. "ВФ-Україна" та десятки тис. lifecell

Технологією 5G у Києві у перший день її тестування скористалися близько 100 тис. абонентів найбільшого оператора зв’язку України "Київстар", 135 тис. клієнтів другого за величиною мобільного оператора "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) та десятки тисяч абонентів третього за величиною оператора ТОВ "Лайфселл" (ТМ lifecell).

У коментарях агентству "Інтерфакс-Україна", "Київстар" зауважив, що у першу добу тестування технології у столиці, мережа оператора опрацювала близько 14 ТБ трафіку, середня швидкість становила 600-800 Мбіт/с, а максимальна перевищила 2 Гбіт/с – саме вимірювання було зроблене поблизу Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна.

У lifecell повідомили, що від моменту запуску технології в Києві абоненти компанії використали більше 20 ТБ трафіку в мережі 5G.

Зазначається, що за результатами пілотного запуску у Києві середня швидкість мобільного інтернету у 5G-мережі становить близько 500-700 Мбіт/с, а пікова досягала до 1,5 Гбіт/с безпосередньо в мережі.

"Водночас це пікове значення, досягнуте у конкретний момент часу у конкретній локації", – уточнили у lifecell.

У lifecell пояснили, що фактична швидкість залежить від моделі смартфона, кількості одночасно підключених користувачів й їхнього споживання трафіку, а також рівня сигналу.

У свою чергу "Vodafone Україна" повідомив у релізі, що впродовж першого дня тестування користувачі завантажили через мережу 5G понад 25 ТБ даних, середня швидкість склала 600 Мбіт/с, а максимальна зафіксована швидкість на базовій станції в реальних умовах під навантаженням досягла майже 2 Гбіт/с.

"Київстар" зазначив, що найактивніше користування 5G під час тестування фіксувалось в центральній частині Києва, тоді як у lifecell уточнили, що найбільше 5G-трафіку зафіксовано на залізничному вокзалі, в центрі Києва й на Виноградарі, також високі показники були на Троєщині.

Окремо у "Київстар" повідомили, що від моменту впровадження перших пілотних проєктів у січні 2026 року понад 1 млн їх абонентів вже скористалися 5G, а середня кількість щоденних користувачів технологією сукупно сягає 135-190 тис. в залежності від дня тижня.

У lifecell додали, що за останні півроку технологією 5G у Львові, Бородянці та Харкові скористувались сотні тисяч абонентів.

Як повідомлялося, 22 липня у столиці України відбувся запуск пілотного 5G-зв’язоку у столиці України, надалі планується розширити технологію в Одесі.

У "Vodafone Україна" покриття 5G доступне у всіх адміністративних районах столиці: Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський райони.

"Київстар" повідомляв, що його тестова 5G – зона охоплює Софійську площу та Софійський собор, територію Золотих воріт та Національної опери України, парк ім. Тараса Шевченка, Володимирський собор, Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна, Музей історії міста Києва, Майдан Незалежності та Хрещатик, Європейську площу, Паркову дорогу, Володимирську гірку, Пейзажну алею та ін.

Своєю чергою lifecell зауважував, що наразі 5G-покриття в Києві доступне у найбільш відвідуваних локаціях міста. Зокрема, йдеться про центральну частину: Бессарабська площа, Хрещатик, Майдан Незалежності, покриття доступне також на Центральному та Південному залізничних вокзалах, поблизу станцій метро "Печерська" та "Арсенальна", біля ТРЦ Ocean Plaza й Центрального автовокзалу, на Подолі – Поштова та Контрактова площі, а також на території ВДНГ, Севастопольській площі, ТРЦ "РайON" (Троєщина) та ТРЦ Retroville.

Як повідомлялося, в Україні технологія 5G працюватиме у двох діапазонах частот – 3500 МГц (для забезпечення високої швидкості передачі даних) та 700 МГц (для розширення покриття).

Тестування триватиме попередньо до кінця 2026 року, наголошувала компанія "Vodafone Україна".