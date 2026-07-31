"Нова пошта" у І пів.-2026 збільшила чистий прибуток у 2,3 раза за зростання виручки на 31,7%

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova у першому півріччі 2026 року збільшив чистий прибуток у 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 2 млрд 708 млн грн за зростання виручки на 31,7% – до 32,5 млрд грн.

Як йдеться у проміжній скороченій фінансовій звітності компанії, за шість місяців 2026 року "Нова пошта" збільшила валовий прибуток на 17,3% – до 6 млрд 043 млн грн.

Прибуток від операційної діяльності зріс на 2,7% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 2 млрд 386 млн грн.

Виручка компанії в другому кварталі цього року збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 36,7% – до 17,5 млрд грн, чистий прибуток зріс в 1,6 раза – до 1 млрд 429 млн грн.

Зазначається, що за другий квартал 2026 року валовий прибуток продемонстрував зростання на 17,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 3 млрд 329 млн грн, тоді як операційний – на 12,7%, до 1 млрд 503 млн грн.

У звіті уточнюється, що станом на кінець 30 червня 2026 року "Нова пошта" має 12,03 млрд грн власного капіталу за загального розміру активів 31,5 млрд грн, що менше показників на 31 грудня 2025 року – відповідно 13,4 млрд грн та 33,8 млрд грн.

Щодо витрат на придбання основних засобів та нематеріальних активів, то у першому півріччі цього року вони становили 1 млрд 101 млн грн проти 1 млрд 299 млн грн у першому півріччі минулого року, а отримані дивіденди зросли до 2 млрд 80 млн грн з 960 млн грн.

Раніше повідомлялося, що за шість місяців 2026 року компанія збільшила обсяг опрацьованих відправлень на 11,5% порівняно з аналогічним періодом 2025 року: обсяг доставлених посилок і вантажів становив 254,4 млн, в тому числі 17,9 млн міжнародних.

Станом на 13 липня 2026 року мережа "Нової пошти" налічує 54,7 тис. точок сервісу: 16,8 тис. відділень та 37,9 тис. поштоматів по всій Україні.

У 2025 році "Нова пошта" збільшила виручку на 21,6% порівняно з 2024 роком – до 54,2 млрд грн, чистий прибуток зріс на 4,4% – до 2,6 млрд грн. При цьому кількість доставлених посилок та вантажів зросла на 7,4% – з 486 млн до 522 млн, у тому числі міжнародних – на 52,6%, з 19 млн до 29 млн.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.