Раді пропонують повернути конкурсний відбір керівництва PlayCity на час воєнного стану

Народний депутат та голова підкомітету з питань зовнішніх комунікацій у парламентському комітеті Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ігор Кривошеєв ("Слуга народу") зареєстрував у Раді законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення роботи уповноваженого органу у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері (PlayCity).

Згідно з пояснювальною запискою на сайті парламенту, документ зареєстровано у раді 29 липня, проте його текст опублікований 31 липня. Ним пропонується встановити виняток із закону "Про правовий режим воєнного стану" та дозволити проведення відкритих конкурсів на посади в агентстві під час дії воєнного стану.

Ініціатор документа зазначає, що сфера азартних ігор і держлотерей належить до секторів із підвищеними корупційними ризиками та концентрацією значних фінансових потоків, тому прозоре та конкурсне формування кадрового складу регулятора є критично важливим.

Законопроєкт передбачає внесення змін до законів "Про правовий режим воєнного стану", "Про державну службу" та "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор". Крім повернення конкурсів, проєкт спрямований на посилення вимог до доброчесності керівника і працівників уповноваженого органу, удосконалення механізмів дисциплінарної відповідальності та розширення обмежень щодо запобігання конфлікту інтересів.

Як повідомлялося, у липні голова PlayCity Геннадій Новіков подав заяву про звільнення за власним бажанням. Раніше PlayCity виступало з ініціативою створення окремого порядку конкурсу на посаду майбутнього керівника агентства, яку підтримало Міністерство цифрової трансформації та звернулося з відповідною пропозицією до Кабінету міністрів.

У дописі про звільнення Новіков написав, серед головних досягнень після запуску агентства у червні 2025 року він назвав формування команди, відновлення ліцензування грального бізнесу, що забезпечило майже 2 млрд грн надходжень до бюджету, та розробку Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ), до якої вже підключено 28 із 30 ліцензованих організаторів азартних ігор. За його словами, PlayCity також заблокувало понад 700 сторінок у соцмережах, наклало майже 88 млн грн штрафів за порушення законодавства про рекламу азартних ігор та запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів, завдяки якій було заблоковано понад 9,5 тис. сайтів і дзеркал.

У липні про завершення роботи у Мінцифрі також повідомив тимчасовий виконувач обов’язків міністра Олександр Борняков, а Верховна Рада призначила Оксану Ферчук очільницею Міністерства цифрової трансформації.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня 2025 року ухвалив створити новий центральний орган виконавчої влади – агентство "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та замінило попереднього регулятора – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).