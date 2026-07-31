"Київстар" відкриває офіс у Нью-Йорку для подальшого розвитку відносин з інвесторами та міжнародними партнерами

Kyivstar Group Ltd. (Nasdaq: KYIV), материнська компанія найбільшого українського оператора зв’язку "Київстар" оголосила про відкриття власного офісу у Рокфеллер-центрі у Нью-Йорку, що стало важливим етапом міжнародного розвитку компанії після історичного виходу на Nasdaq у серпні 2025 року.

"Відкриття нашого офісу в Нью-Йорку є важливою віхою на шляху міжнародного розвитку Kyivstar Group Ltd", – цитується у релізі президент та СЕО "Київстар" Олександр Комаров.

За його словами, присутність в одному з ключових фінансових центрів світу надасть можливість зміцнити відносини з інвесторами та міжнародними партнерами та розширити співпрацю.

Зазначається, що офіс "Київстару" розташований за адресою 1270 Avenue of the Americas. Передбачається, що він підтримуватиме діяльність компанії у сфері взаємодії з інвесторами та корпоративними комунікаціями, а також посилить її присутність у Сполучених Штатах.

"Відкриття офісу також створює додаткові можливості для представлення українського бізнесу та його інвестиційного потенціалу міжнародній спільноті", – підкреслили у "Київстар".

Водночас, офіс не виконуватиме комерційних, контрактних чи операційних функцій від імені Групи, наголошується у релізі.

У компанії нагадали, що цього літа "Київстар" відзначає першу річницю лістингу на Nasdaq. Зазначається, що протягом цього часу компанія продовжила розвивати портфель цифрових продуктів, реалізувати стратегічні ініціативи, що охоплювали розширення сервісів цифрової охорони здоров’я, розвиток платформи Uklon і втілення нових рішень у сфері зв’язку, серед яких впровадження Starlink Direct to Cell.

"Крім того, новий офіс стане нью-йоркською домівкою для ініціативи "Invest In Ukraine NOW! ", започаткованої VEON та Київстар у серпні 2025 року", – зауважили у компанії.

Як повідомлялось, "Київстар" збільшив прибуток EBITDA у другому кварталі 2026 року на 21,1% – до 8,3 млрд грн, тоді як виручка зросла на 27% – до 14,9 млрд грн.

У 2025 році група збільшила прибуток EBITDA на 30% – до 27 млрд грн за зростання виручки на 30,3% – до 48,2 млрд грн.