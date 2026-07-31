"Київстар" у ІІ кв-2026 збільшив EBITDA на 21,1% за зростання виручки на 27%

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" збільшив прибуток EBITDA у ІІ кварталі 2026 року на 21,1% – до 8,3 млрд грн, тоді як виручка зросла на 27% – до 14,9 млрд грн, йдеться у квартальному звіті компанії в п'ятницю.

"Київстар" продемонстрував ще один квартал широкомасштабного прибуткового зростання, і ми знову підвищуємо наш річний прогноз, – наводяться у документі слова СЕО та президента "Київстар" Олександра Комарова.

Він зазначив, що цифрові технології зараз складають понад п'яту частину доходу компанії, що на 7 в. п. більше, ніж рік тому.

"Ми залишаємося зосередженими на лідерстві в цифровому майбутньому України та забезпеченні сталого прибутку для наших акціонерів", – додав Комаров.

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