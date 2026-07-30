"Київстар" оскаржить 17 млн грн штраф АМКУ у спорі щодо оцінки швидкості мобільного інтернету

Антимонопольний комітет України у четвер вирішив оштрафувати ПрАТ "Київстар", найбільшого українського оператора зв'язку, на 17,5 млн грн, бо вбачає у його діях поширення інформації, що вводить в оману, тоді як компанія заперечує порушення конкурентного законодавства та оскаржуватиме це рішення у суді.

"Компанія не поділяє попередніх висновків АМКУ щодо використання рекламного твердження "№1 швидкість мобільного інтернету" та вважає їх необґрунтованими", – йдеться у коментарі, який компанія надала агентству "Інтерфакс-Україна" на повідомлення АМКУ щодо штрафу.

"Київстар" зазначив, що поважає роль Антимонопольного комітету України у забезпеченні добросовісної конкуренції та захисті прав споживачів, а також конструктивно співпрацює з Комітетом, але використання результатів досліджень незалежної міжнародної компанії Ookla для підтвердження маркетингових тверджень є загальноприйнятою практикою на світовому ринку електронних комунікаці

"Київстар" застосував саме такий підхід, належним чином розкривши інформацію про джерело даних, період дослідження та інші суттєві умови використання його результатів", – наголосила компанія, яка наполягає, що її комунікація відповідала вимогам чинного законодавства, а споживачам було надано всю необхідну інформацію для належного розуміння рекламного повідомлення.

Як повідомлялося, Група "Київстар" у 2025 році збільшила прибуток EBITDA на 30% – до 27 млрд грн за зростання виручки на 30,3% – до 48,2 млрд грн.

Кількість абонентів компанії на кінець першого кварталу цього року складала 22 млн.