Відділення "Нової пошти" в обласних центрах у вихідні працюватимуть на годину раніше – з 08:00

Відділення лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova в обласних центрах, починаючи з 1 серпня, в суботу та неділю відкриватимуться на годину раніше – о 08:00, йдеться у повідомленні компанії у четвер.

"У вихідні ще більше часу на посилки. Відтепер в суботу та неділю відділення "Нової пошти" в обласних центрах відкриватимуться на годину раніше – о 08:00", – повідомила "Нова пошта" у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що перевірити графік роботи конкретного відділення можна на сайті або в мобільному застосунку "Нової пошти".

Як повідомлялось, "Нова пошта" у першому півріччі 2026 року збільшила виручку на 32% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 32,5 млрд грн, тоді як у першому півріччі 2025 року зростання становило 23%.

За шість місяців цього року компанія збільшила обсяг опрацьованих відправлень на 11,5% порівняно з аналогічним періодом 2025 року: обсяг доставлених посилок і вантажів склав 254,4 млн, в тому числі 17,9 млн міжнародних.

Станом на 13 липня мережа "Нової пошти" налічує 54 700 точок сервісу: 16 765 відділень та 37 935 поштоматів по всій Україні.

У 2025 році "Нова пошта" збільшила виручку на 21,6% порівняно з 2024 роком – до 54,2 млрд грн, чистий прибуток зріс на 4,4% – до 2,6 млрд грн.