PlayCity оголосило тендер на реалізацію Другої черги ДСОМ з очікуваною вартістю 37,4 млн грн

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity оголосило у системі "Прозорро" відкритий тендер на реалізацію Другої системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) з очікуваною вартістю 37,4 млн грн, повідомило PlayCity в середу.

Згідно з релізом агентства, друга черга ДСОМ має на меті розширити систему контролю фінансових операцій до більшого моніторингу процесів, які відбуваються всередині гри.

Зокрема, йдеться про впровадження фіксації результату гри, обліку операцій з ігровими замінниками гривні, контролю параметрів і роботи гральних автоматів, розширення аналітичних інструментів щодо ігрових процесів для державних органів, а також посилення контролю на дотримання принципів відповідальної гри.

"Після її запуску ДСОМ збиратиме всю інформацію з ринку азартних ігор, передбачену законодавством. Держава бачитиме повну картину руху коштів та ігрових процесів: від внесення коштів і прийняття ставки до визначення результату гри та виплати виграшу", - пояснили в PlayCity.

Зазначається, що розробника другої черги системи обиратимуть через відкриту та конкурентну процедуру закупівлі.

Зі свого боку Держагентство наголосило, що ДСОМ не відстежує дії конкретних людей та не зберігає персональні дані гравців у відкритому вигляді. Таким чином, вся інформація передається знеособлено та захищається відповідно до вимог законодавства і норм кібербезпеки.

У PlayCity нагадали, що в квітні цього року відомство запустило в тестову експлуатацію першу чергу ДСОМ, до якої вже під’єднали 28 із 30 ліцензованих компаній. В межах першої черги ДСОМ забезпечується автоматичний збір та обробка інформації про основні операції на ринку: прийняття ставок, виплату виграшів, повернення коштів та всі інші фінансові операції організаторів.

Як повідомлялося, PlayCity обрало переможцем тендеру на створення Першої черги ДСОМ українську ІТ-компанію ТОВ "Комп’ютерні інформаційні технології (Kitsoft), яка запропонувала виконати це завдання за 25,9 млн грн проти 30 млн грн стартової ціни.