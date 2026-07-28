Мережа внутрішніх поштоматів "Укрпошти" доступна вже у 15 областях разом із Сумами та Харковом

Послуга внутрішніх поштоматів від АТ "Укрпошта" стала доступною також у Харкові та Сумах, тоді як загалом проєкт охоплює вже 15 областей країни, де встановлено 376 із запланованих 600 комірок швидкої видачі, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Ми вже встановили 376 із 600 запланованих поштоматів. І в тих відділеннях вже 7 посилок із 10 отримується саме так", - написав Смілянський у Телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, комірки швидкої видачі доступні також у Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Києві, Вінниці, Черкасах, Кропивницькому, Полтаві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпрі та Чернігові.

Смілянський уточнив, що "Укрпошта" за 2 тижні повідомить про розширення послуги на нові міста України.

В "Укрпошті" пояснювали, що частина відправлень автоматично направляється на отримання у новому форматі, вже після прибуття посилки клієнт отримує SMS із кодом доступу, відкриває відповідну секцію та забирає відправлення самостійно без звернення до оператора.

Зазначається, що такі комірки доступні безпосередньо у відділеннях та працюють в години їхньої роботи.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2026 року національний поштовий оператор планує додати ще понад 1 тис. зовнішніх поштоматів та точок видачі посилок.

Загальний прибуток державної "Укрпошти" за січень-квітень становив 106,3 млн грн, прибуток EBITDA – 122,9 млн грн. Власний капітал компанії сягнув 2,3 млрд грн без додаткового бюджетного фінансування.

За січень-березень 2026 року компанія отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн, або 0,5%, більше за показник аналогічного періоду 2025 року, тоді як її виручка зросла на 1,1% – до 13 млрд 118,42 млрд грн.