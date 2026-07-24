У ЄК вважають, що TikTok не дотримується правил захисту неповнолітніх в інтернеті

Єврокомісія (ЄК) оголосила у п'ятницю, що попередньо визнала відеоплатформу TikTok такою, що порушила європейський закон про цифрові послуги (DSA) через недотримання вимог безпеки акаунтів неповнолітніх.

"Неповнолітні заслуговують на безпечне користування інтернетом з моменту виходу в мережу. Закон про цифрові послуги вимагає від платформ закладати захист неповнолітніх в основу своїх послуг і притягує їх до відповідальності в разі недотримання цієї вимоги. Високий рівень захисту не повинен бути добровільним, він має бути встановлений за замовчуванням. Це наша відповідальність перед нинішнім і майбутніми поколіннями європейських дітей", – заявила виконавча заступниця голови ЄК Генна Вірккунен.

Європейська комісія надіслала TikTok попередні висновки, в яких зазначається, що акаунти неповнолітніх у TikTok не відповідають стандартам безпеки, передбаченим DSA. Як пояснює ЄК у своєму комюніке, зараз у TikTok неповнолітні можуть встановити для своїх акаунтів статус "загальнодоступний". Це означає, що будь-який користувач, зокрема й ті, хто не має облікового запису в TikTok, може переглядати контент неповнолітніх.

Це налаштування також дозволяє рекомендувати контент, опублікований "неповнолітніми старшого віку" (16-17 років), іншим користувачам TikTok через стрічку "Для вас".

"Таке розкриття може призвести до небажаних контактів з боку потенційних зловмисників та ризику використання контенту для кібербулінгу. Ця функція потенційно дає незнайомцям можливість зазирнути в життя дитини", – вважають у Єврокомісії.

Крім того, зазначають у ЄК, оскільки те, що публікують неповнолітні, може залишатися в мережі назавжди й переслідувати їх у дорослому житті, ця функція пов'язана "з ризиком потенційно довічних наслідків". Навіть якщо неповнолітні обирають закриті акаунти, вони все одно залишаються доступними для інших користувачів.

"Налаштування облікового запису мають ключове значення для безпеки неповнолітніх в інтернеті, оскільки вони визначають, хто може переглядати їхній контент і хто може з ними зв'язатися. Відповідно до DSA, платформи, доступні для неповнолітніх, повинні забезпечувати високий рівень конфіденційності, безпеки та захисту на своїх сервісах. Комісія попередньо вважає, що налаштування облікового запису TikTok не відповідають цьому стандарту, оскільки вони надто широко розкривають облікові записи та контент неповнолітніх", – заявили в Брюсселі.

Єврокомісія попередньо робить висновок: TikTok відповідно до вимог щодо захисту неповнолітніх має скоригувати налаштування за замовчуванням "загальнодоступних" акаунтів неповнолітніх так, щоб їхній контент за замовчуванням був видимий лише тим користувачам TikTok, яких неповнолітній схвалив.

У ЄК повідомили, що TikTok тепер має можливість ознайомитися з матеріалами розслідування та надати письмову відповідь на попередні висновки Єврокомісії. "Якщо думка комісії зрештою підтвердиться, вона може ухвалити рішення про недотримання вимог. Це може спричинити накладення штрафу, розмір якого визначається характером, тяжкістю, повторюваністю і тривалістю порушення", – йдеться в комюніке ЄК.