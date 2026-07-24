NovaPay за І пів.-2026р збільшив обсяг переказів на 41%, а їх кількість – на 12%

Обсяг переказів через міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay) за перше півріччя 2026 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 41% – до 391 млрд грн, йдеться у повідомленні компанії у п’ятницю.

Згідно з ним, кількість переказів збільшилася на 12% – до 258 млн.

У пресрелізі із посиланням на в.о. генерального директора NovaPay Ігоря Приходька зазначається, що за шість місяців цього року фінансовий сервіс сплатив на 19% більше податків і зборів, порівняно з аналогічним періодом минулого року – 905 млн грн.

Як повідомлялося, NovaPay у першому кварталі 2026 року збільшила обсяг переказів на 53% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до понад 200 млрд грн, а кількість транзакцій зросла на 12% – до 126 млн.

За січень-березень 2026 року компанія перерахувала до державного бюджету близько 540 млн грн, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

У 2025 році NovaPay збільшила виручку на 10,4% – до 10,01 млрд грн, тоді як її чистий прибуток зменшився на 22% – до 2,58 млрд грн.

NovaPay заснований 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Компанія першою в Україні серед небанківських фінансових установ отримала 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дало змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першою серед небанків наприкінці минулого року запустила власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

За даними Національного банку України, компанія займає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.