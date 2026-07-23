ЄС заборонив трансакції з криптовалютою для 14 платформ третіх країн

Європейський союз заборонив транзакції з криптовалютою з метою подальшого тиску на фінансові спроможності Росії для 14 платформ третіх країн, у тому числі Білорусі, Грузії, Панами та інших.

"Криптовалюта стала важливішою (для Росії у фінансовому аспекті – ІФ-У), тому що багато речей банки більше не роблять, і тоді це робиться через криптоканал. Отже, є низка заходів, з яких найважливішими є заходи для третіх країн. В цьому пакеті є заборони на транзакції для 14 платформ третіх країн: це Грузія, Панама, Маршаллові Острови, Білорусь, Емірати, Нігерія", – розповів у четвер в Брюсселі журналістам на брифінгу високопосадовий європейський чиновник, розповідаючи про зміст 21-го пакету санкцій для РФ.

За його словами, запровадження загальної заборони для третіх країн щодо роботи з платформами криптооператорів, – це новий критерій. "Ми ще його не використовували, але ми будемо використовувати, якщо побачимо, наприклад, що в одній третій країні є кілька платформ (які мають справу з РФ – ІФ-У), і ми можемо просто сказати, що має бути повна заборона на будь-які транзакції з будь-яким криптооператором у цій третій країні", – пояснив співрозмовник журналістів.

При цьому європейський чиновник наголосив, що це буде "чіткий сигнал третім країнам, що якщо вони це зроблять, то ми також можемо змінити напрямок торгівлі криптовалютою".

Інший чиновник додав, що буде запроваджено санкції також стосовно "низки транзакційних груп", пов’язаних з криптовалютою. "Ми доповнимо список кількома окремими позначеннями, зокрема, у нині сумнозвісній та добре відомій мережі A7", – повідомив він.