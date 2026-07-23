Державний центр кіберзахисту за І пів.-2026 опрацював та локалізував 248 кіберінцидентів

Державний центр кіберзахисту (ДЦКЗ) Держслужби спецзв’язку і захисту інформації України за січень-вересень 2026 року опрацював 248 кіберінцидентів , а також понад 141,5 млн подій інформаційної безпеки, що дало можливість згенерувати більш ніж 9,5 тис. сповіщень про потенційні загрози, йдеться у повідомленні відомства у четвер.

"У першому півріччі 2026 року Державний центр кіберзахисту Держспецзв’язку зосередив свої зусилля на проактивному виявленні вразливостей, цілодобовому моніторингу загроз та забезпеченні надійного резервування даних державного сектору", – йдеться у релізі Держспецзв’язку.

Серед іншого, фахівці провели оцінку стану захищеності на 13 об’єктах, охопивши 71 інформаційно-комунікаційну систему, у результаті чого було виявлено 844 недоліки.

Спеціалістами ДЦКЗ також було проведено сканування ресурсів у 85 організаціях, що охоплювало майже 581 мережеву адресу та понад 1,6 тис. доменних імен. У результаті сканування зафіксовано 1,7 тис. вразливостей, де найбільшу частку становили застарілі та вразливі компоненти (44%), а також помилки конфігурації безпеки (20%).

"Для забезпечення безперебійної роботи критичних ресурсів держава продовжує масштабувати резервні та хмарні сервіси безпеки. До послуг Національного Центру резервування ДЦКЗ загалом підключено 15 користувачів, серед яких Міністерство закордонних справ та інші державні структури", – зауважили у Держспецзв’язку.

Як повідомлялось, ДЦКЗ за перший квартал 2026 року опрацював близько 2,2 тис. подій інформаційної безпеки. Також було ідентифіковано та опрацьовано 117 кіберінцидентів різного рівня складності.

Тоді у відомстві уточнювали, що найбільш активними виявились кластери кіберзагроз UAC-0010, UAC-0050 та UAC-0246, які спеціалізуються на кібершпигунстві, викраденні коштів та проведенні інформаційно-психологічних операцій.