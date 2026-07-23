Nova Post Poland розпочала співпрацю з компанією Orlen Paczka з 15 тис. точок видачі у Польщі

Nova Post у Польщі розпочала співпрацю з Orlen Paczka – мережею з близько 6,5 тис. пунктів видачі та 8,5 поштоматів, йдеться у повідомленні компанії у четвер у соціальній мережі LinkedIn.

"Ми постійно вдосконалюємо логістичні рішення, що сприяють розвитку бізнесу та забезпечують зручність для клієнтів на кожному етапі доставки", – наголосили у компанії, яка до цього вже співпрацювала з найбільшою у Польщі мережею InPost, яка має понад 35 тис. пунктів видачі, з яких понад 27 тис. – поштомати.

Своєю чергою Orlen Paczka повідомила, що партнерство з Nova Post є ще одним кроком для відкриття своєї інфраструктури для компаній, які працюють на міжнародному ринку.

Згідно з релізом, сервіс доступний для доставки посилок розмірів S, M і L вагою до 20 кг.

Генеральний директор Nova Post у Польщі Якуб Каронь в інтерв’ю Wiadomości Handlowe у червні цього року повідомив, що компанія мала загалом 122 відділення по всій Польщі, включаючи 30 власних, 16 франчайзингових, 31 міні-відділення та 45 відділень PUDO, а її план на 2026 рік – відкрити ще приблизно 300 відділень. Він наголосив, що польський ринок поштоматів перенасичений, тому у Nova Post наразі відсутні плани створювати власну мережу, тож вона розвиватиметься на цьому ринку за рахунок партнерств.

Польський концерн Orlen у 2021 році запустив поштовий сервіс Orlen Paczka з власними пунктами видачами та поштоматами. У 2024 році сервіс уклав стратегічне партнерство з найбільшим польським маркетплейсом Allegro.

Як повідомлялося, у минулому році група NOVA забезпечила 522 млн відправлень, з них 29 млн – в Європі. Група, яка зараз є 30-ю у світі за обсягами посилок серед експрес-доставок та пошт, ставить задачу у 2030 році увійти у першу двадцятку та збільшити кількість відправлень до 2 млрд.

Cпіввласник "Нової пошти" В’ячеслав Климов на присвячених євроінтеграції "Діалогах з NV" зауважував, що Nova Post Europe з групи NOVA планує у 2026 році збільшити мережу відділень у Європі вдвічі та зберігати фокус своєї стратегії на забезпеченні максимальної швидкості доставки.

За перше півріччя 2026 року в Європі було відкрито 239 нових точок сервісу, що довело загальну кількість власних точок Nova Post за кордоном до більш ніж 950 одиниць. Лідерами за темпами розширення у першому півріччі стали Молдова – 112 нових точок сервісу та Польща – 80. Крім того, у червні відкрились 5 партнерських пунктів видачі Nova Post у Нью-Йорку.