"Нова пошта" до кінця 2026р планує відкрити ще 11 відділень самообслуговування у різних містах України

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova інвестувала 30,5 млн грн у розвиток мережі відділень самообслуговування, завдяки чому наразі працюють чотири таких відділення в Києві, Ірпені та Вінниці, йдеться у повідомленні компанії у четвер.

Згідно з опублікованим релізом "Нової пошти", до кінця 2026 року компанія планує розширити мережу таких відділень до 11 у різних містах країни.

"Адже цей формат є частиною стратегії Нової пошти з розвитку цифрових сервісів та автоматизації клієнтського досвіду", - цитуються у релізі слова , директорки департаменту національної мережі "Нової пошти" Вікторії Ткачової.

У "Новій пошті" пояснили, що наразі кожну третю посилку клієнти забирають без участі оператора, у той час як в Ірпені цей показник сягає 44% від загального обсягу отримань. Загалом відповідна послуга дозволяє скоротити час перебування клієнта у відділенні на 30%.

Зазначається, що перед відкриттям нового відділення самообслуговування, "Нова пошта" аналізує доцільність впровадження, зокрема оборот на відділенні має становити не менше 16 тис. посилок на місяць, технологічні вимоги при яких простір має бути повністю відкритим, без жодних глухих зон чи перегородок, а також 100% проглядатися камерами відеонагляду для безпеки та підтримки клієнтів.

Серед іншого, команда компанії оцінює цільову аудиторію, зокрема найактивніше таким форматом користується молодь, яка звикла до цифрових сервісів.

У "Новій пошті" уточнили, що компанія також розвиває інші формати самообслуговування. Таким чином, окрім мережі поштоматів у Європі, що налічує понад 38 тис., на сьогодні у 285 відділеннях працюють 334 термінали самообслуговування.

Як повідомлялось, "Нова пошта" у першому півріччі 2026 року збільшила виручку на 32% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 32,5 млрд грн, тоді як у першому півріччі минулого року зростання становило 23%.

За шість місяців цього року компанія збільшила обсяг опрацьованих відправлень на 11,5% порівняно з аналогічним періодом 2025 року: обсяг доставлених посилок і вантажів склав 254,4 млн, в тому числі 17,9 млн міжнародних.

Станом на 13 липня мережа "Нової пошти" налічує 54 700 точок сервісу: 16 765 відділень та 37 935 поштоматів по всій Україні.

У 2025 році "Нова пошта" збільшила виручку на 21,6% порівняно з 2024 роком – до 54,2 млрд грн, чистий прибуток зріс на 4,4% – до 2,6 млрд грн.