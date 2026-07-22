Пілот 5G-звʼязку запустили у Києві, надалі у планах Одеса - Мінцифри

Пілотний 5G-звʼязок запустили у столиці України, надалі планується розширити технологію в Одесі, повідомив заступник міністра цифрової трансформації Станіслав Прибитько у Facebook в середу.

"Відсьогодні 5G доступний у центральній частині Києва. Кожен оператор покривав місто по-різному, тому в когось покриття масштабніше, в когось менше, але Хрещатик покрили усі", - зауважив заступник міністра.

Другий за величиною українського оператора мобільного зв’язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) у релізі повідомив, що мережа 5G у Києві працює на обладнанні європейського виробника Nokia.

У "Vodafone Україна" покриття 5G доступне у всіх адміністративних районах столиці: Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський райони.

Своєю чергою третій за величиною оператор мобільного зв’язку ТОВ "лайфселл" (ТМ lifecell) в релізі зауважив, що наразі 5G-покриття в Києві доступне у найбільш відвідуваних локаціях міста. Зокрема, йдеться про центральну частину: Бессарабська площа, Хрещатик, Майдан Незалежності, покриття доступне також на Центральному та Південному залізничних вокзалах, поблизу станцій метро "Печерська" та "Арсенальна", біля ТРЦ Ocean Plaza й Центрального автовокзалу, на Подолі - Поштова та Контрактова площі, а також на території ВДНГ, Севастопольській площі, ТРЦ "РайON" (Троєщина) та ТРЦ Retroville.

У компанії наголосили, що наявність 5G-сигналу може залежати від локації й щільності забудови, а доступ до мережі нового покоління може бути обмежений всередині приміщень.

За словами Прибитька, майже 29% смартфонів в Україні вже підтримують 5G. Загалом технологію протестували у Львові, Бородянці та Харкові, де її випробували майже 1,5 млн абонентів, а по всій країні вже працює понад 300 базових станцій пілотної мережі.

Він також пояснив, що під час тестувань швидкість перевищувала 1 Гбіт/с, а середня швидкість для користувачів становила близько 600-700 Мбіт/с, що в рази швидше порівняно з технологією 4G.

Зазначається, що у місті Харків після впровадження 5G оператори збільшили кількість базових станцій у 2,5 раза та розширили покриття.

Прибитько наголосив, що повноцінний запуск 5G по всій Україні стане можливим після завершення воєнного стану, однак доти технологію буде впроваджено поетапно в межах пілотного проєкту.

Як повідомялося, в Україні технологія 5G працюватиме у двох діапазонах частот — 3500 МГц (для забезпечення високої швидкості передачі даних) та 700 МГц (для розширення покриття).

Тестування триватиме попередньо до кінця 2026 року, наголошувала компанія "Vodafone Україна".