Мінекономіки запустило голосового АІ-асистента у контакт-центрі Державної служби зайнятості

В Україні відтепер впроваджено голосового АІ-асистента, який приймає вхідні дзвінки громадян у контакт-центрі Державної служби зайнятості, йдеться у повідомленні Міністерства економіки та довкілля України.

Згідно із релізом міністерства, відповідна послуга вже працює у пілотному режимі та забезпечує подальшу роботу у період повітряних тривог чи у неробочий час.

Зі слів заступника міністра Олександра Циборта, за час пілоту АІ-асистент уже прийняв 2,7 тис. дзвінків, скоротив середній час відповіді до 18 секунд, а також забезпечив майже 100% покриття звернень у неробочий час та під час повітряних тривог.

Передбачається, що наступним етапом буде масштабування з нинішніх 4 тис. до 80 тис. телефонних звернень на місяць.

"Саме тому ми вже зараз інвестуємо у технології, які дозволять використовувати ресурси контакт-центру ефективніше та забезпечувати якісний сервіс навіть зі зростанням навантаження", – цитується у релізі Циборт.

У відомстві уточнили, що партнером проєкту стала компанія ElevenLabs, що спеціалізується у галузі голосових технологій ШІ.

У Мінекономіки зауважили, що у межах пілоту АІ забезпечив 100% обробки дзвінків у неробочі години та взяв на себе 20% типових звернень у робочий час.

Надалі міністерство оцінить результати відповідного рішення та подальші можливості його масштабування для інших сервісів держави.