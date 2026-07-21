"Київстар" інвестує у цифрове здоров'я в очікуванні зростання цього ринку – СЕО

"Київстар", найбільший оператор зв'язку в Україні, інвестував у сферу цифрового здоров'я, придбавши сервіси Helsi та Tabletki.ua, оскільки вважає, що цей ринковий сегмент найближчими роками суттєво зростатиме.

"Це ринковий сегмент, який буде дуже суттєво зростати найближчим часом. І ємність цього сегменту на сьогоднішній день ніхто до кінця не розуміє", – зазначив президент та СЕО "Київстару" Олександр Комаров у подкасті на YouTube-каналі "Закрив раунд".

Він зауважив, що досить велику частину цього ринку цифрового здоров'я заберуть великі міжнародні гравці, але "є остання миля, яка тут, в країні".

Комаров очікує в Україні реформи сектору та переходу до моделі, в якій державна, приватна та страхова медицина відіграватимуть свою роль у формуванні клієнтського шляху, а роль приватної медицини поступово зростатиме.

За його словами, одним із пріоритетів "Київстару" є збільшення частки у сегменті приватних клінік.

"Ми дуже великий гравець в комунальних клініках, але в нас досить невелика доля в приватних клініках", – пояснив СЕО мобільного оператора.

Він уточнив, що наразі компанія розробляє продукт, побудований на принципах Helsi, але з функціональністю ERP-системи, яка дасть змогу обслуговувати більші потреби приватних медичних закладів.

Серед інших пріоритетів компанії у сфері цифрового здоров'я Комаров назвав залучення більшої кількості користувачів до сервісу Helsi. За його словами, близько 70% усіх нових користувачів платної підписки Helsi оформлюють її в рамках "Суперсили" "Київстару".

Він повідомив, що найближчим часом компанія також планує запустити "Суперсилу" сервісу таксі Uklon, однак деталі щодо її функціоналу поки не розкриваються.

Комаров також вказав, що одним із потенційних напрямів подальшого розвитку компанія розглядає страховий бізнес, однак поки що жодної конкретики щодо цього немає.

Як повідомлялося, "Київстар" цьогоріч планує пілотні проєкти спільних продуктів Helsi та Tabletki, а надалі додати до інтеграції сервіс виклику таксі та доставки Uklon, який оператор придбав на початку минулого року.

Медична інформаційна система Helsi на кінець першого кварталу 2026 року мала 87 тис. підписників платної моделі порівняно з 57 тис. на кінець 2025 року, її виручка сягнула 93 млн грн проти 68 млн грн у першому кварталі 2025 року. Клієнти сервісу мають доступ до 1,7 тис. державних та приватних клінік та майже 41 тис. медичних працівників.

Сервіс Tabletki.ua, який був придбаний у 2026 року за $160 млн, за лютий-березень 2026 року отримав виручку 233,9 млн грн, або $5,3 млн. Показник EBITDA становив 195,8 млн грн, або $4,5 млн, валова вартість товарів (GMV) за замовленнями, здійсненими через платформу, – 11,2 млрд грн, а їх загальна кількість досягла 30,6 млн.

У першому кварталі 2026 року "Київстар" збільшив прибуток EBITDA на 28,5% – до 7,5 млрд грн, тоді як виручка зросла на 31,3% – до 13,9 млрд грн.