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Google розробляє серверний чип спеціально для Gemini – ЗМІ

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Google розробляє серверний чип спеціально для Gemini – ЗМІ

Американська компанія Google, що входить до складу Alphabet Inc., розробляє серверний чип Frozen v2 для підвищення ефективності роботи моделі штучного інтелекту Gemini, пише The Information із посиланням на джерела.

За їхніми словами, новий чип розробляється окремо від тензорних процесорів (TPU) Google і може бути випущений у 2028 році. Очікується, що він буде в 6-10 разів ефективнішим за нинішні TPU.

Frozen швидше відповідатиме на запити завдяки скороченню потоків даних завдяки інтеграції в нього інформації про Gemini. Крім того, зменшиться кількість рішень, які необхідно приймати в рамках інференсу (експлуатації моделі).

Акції Alphabet зростають на 3,5% під час торгів у понеділок.

#gemini #google #чип
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