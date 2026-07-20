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Можливість перенесення номера до lifecell з'явилася у "Дії"

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Можливість перенесення номера до lifecell з'явилася у "Дії"

Українці відтепер мають можливість подати заявку через застосунок "Дія" для перенесення номера до мобільного оператора lifecell, згодом послуга стане доступною і для інших операторів.

Згідно із повідомленням застосунку у Телеграм у понеділок, для перенесення номера слід подати заявку, придбати нову SIM-картку оператора, додати номер нової SIM-картки до заяви, дочекатися відповіді від поточного оператора, вже після перевірки, отримати SMS із датою та часом перенесення номера.

Після повідомлення про початок перенесення номеру, замінити SIM-картку на нову.

"Ваш номер залишається тим самим – разом із кодом оператора. Змінюється лише мобільна мережа", – йдеться у повідомленні.

У "Дії" уточнили, що для подання заяви, слід бути авторизованим у відповідному застосунку, мати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), а також один із документів, зокрема, ID-картку, закордонний паспорт або посвідчення водія.

Зазначається, що перенесення номеру можливе не частіше ніж один раз на 30 днів.

Згідно з даними Національної комісії з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) трійку лідерів за доходами від телекомунікаційних послуг за січень-березень 2026 року в Україні зі значним відривом сформували оператори мобільного зв’язку: ПрАТ "Київстар – 12,08 млрд грн, ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone-Україна") – 6,69 млрд грн, ТОВ "лайфселл" (ТМ lifecell) з групи DVL – 4,18 млрд грн.

#перенесення #lifecell #дія
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