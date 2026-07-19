У роботі Facebook й Instagram стався збій, про що свідчать дані Downdetector.
Найбільше скарг користувачі залишають на роботу десктопних версій сервісів, тоді як повідомлень про проблеми з мобільними застосунками значно менше.
У роботі Facebook й Instagram стався збій, про що свідчать дані Downdetector.
Найбільше скарг користувачі залишають на роботу десктопних версій сервісів, тоді як повідомлень про проблеми з мобільними застосунками значно менше.
Верховна Рада у четвер призначила заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксану Ферчу…
Михайло Федоров, який очолював Міністерство оборони України з січня 2026 року, заявив, що йому не пропонували повернутися назад до Міністерства цифро…
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Провідна платформа для замовлення поїздок в Україні Uklon, дочірня компанія найбільшого українського оператору зв’язку АТ "Київстар", запустила Uklon…
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Найбільший український мобільний оператор "Київстар" збільшив прибуток EBITDA у І кварталі 2026 року на 28,5% – до 7,5 млрд грн, тоді як виручка зрос…