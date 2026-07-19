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У роботі Facebook й Instagram стався збій

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У роботі Facebook й Instagram стався збій

У роботі Facebook й Instagram стався збій, про що свідчать дані Downdetector.

Найбільше скарг користувачі залишають на роботу десктопних версій сервісів, тоді як повідомлень про проблеми з мобільними застосунками значно менше.

#інстаграм #збій #фейсбук
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